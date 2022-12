“Boosta”: Rotes Wien will Junge mit Gewalt-Propaganda in Nadel treiben

Seit einigen Tagen ist die neue – natürlich aus Steuergeld finanzierte – Propaganda-Kampagne der SPÖ-geführten Stadt Wien im Netz. Diese richtet sich vor allem an junge Menschen, sich sogar entgegen der staatlichen “Impf-Empfehlung” den vierten Stich zu holen. In den schaurigen Video-Sequenzen zerrt eine Person im Spritzen-Kostüm mit körperlicher Gewalt in ein Impf-Zentrum. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".