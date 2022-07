UN-Religion: Luzifers Trust & Invokationen in Davos

Nur wenige kennen die Religionsabteilung der UNO. Sie wurde bereits 1922 als Lucifer Trust unter dem offiziellen Namen Luzifer Verlagsgesellschaft [Link1] gegründet. 1924 kam es zu einer Namensänderung: die Organisation heißt seitdem etwas weniger eindeutig „Lucis Trust“ [Link2]. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Das von diesen auch als New Ager bezeichneten Esoterikern sehnlich erwartete neue „Wassermannzeitalter“ soll das christliche „Fischezeitalter“ ersetzen, in Abu Dhabi wird in diesem Jahr ein Tempel dieser Religion eröffnet werden! Der Vatikan spielt dabei erwartungsgemäß eine Schlüsselrolle.

Nun werden manche Zeitgenossen einwenden, daß Luzifer doch eigentlich ganz harmlos sei und überhaupt gar nichts mit Satan zu tun habe; Luzifer als „Lichtengel“ sei ein Freund der Menschen. Dem widerspricht jedoch schon das sogenannte Sigillum oder Siegel Luzifers auf dem ersten Bild (Bildmitte, unten). In blauer oder violetter Farbe symbolisiert es Luzifer, in rot oder orange gehalten steht es für Satan [ Link]. Es handelt sich also um ein und dasselbe Symbol verschiedener Erscheinungsformen derselben Entität! Noch deutlicher wird die Bibel:

Kein Wunder, denn der Satan selbst gibt sich als Engel des Lichts aus. Es ist also nicht verwunderlich, wenn seine Diener sich als Diener der Gerechtigkeit ausgeben. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen. Korinther 2, 11:14

Lucis Trust hat einen Beraterstatus bei dem Wirtschafts- und Sozialkonzil der UNO [ Link]. Es bestehen auch enge Verbindungen zum Nachhaltigkeitsrat der UN, der die Agenda 2030 umsetzen soll [ Link, Link]. Für was für Inhalte steht nun diese Religion des „Neuen Zeitalters“?

Die Große Invokation

Eine Unterorganisation von Lucis Trust, weltweiter Guter Wille, [ Link] hat eine wichtige zeremonielle Rolle. Zuletzt bei der WEF Konferenz in Davos (22.–26. Mai 2022), bei UN Konferenzen und den G7 Treffen sollen diese durch Invokationen „energetisch“ vorbereitet werden [ Link].

“Soweit es die Menschheit betrifft, ist Religion im kommenden Neuen Zeitalter die Wissenschaft von Invokation und Evokation, die Annäherung einer mental polarisierten Menschheit.”

Lucis Trust, Die Geistige Hierarchie tritt in Erscheinung [ Link]

Was sind eigentlich Invokationen? Bei einer Invokation versucht der Okkultist ein „Geistwesen“ (Dämon) in den eigenen Körper und die eigene Psyche herein zu rufen (lat. invocare). Es geht also darum, die Menschen auf eine Übernahme ihres Körpers, ihres Willens und ihrer Entscheidungen durch infernale Mächte vorzubereiten. Die Gründerin des Lucis Trust, Alice Bailey sprach letztlich also davon, daß die Religion der Zukunft (New Age) auf Dämonenbeschwörungen [ Link] beruhen werde. Natürlich darf in dieser Vorstellungswelt auch der Antichrist aus der Offenbarung des Johannes nicht fehlen:

“Viele Religionen glauben an einen Weltlehrer der kommen wird “ ..der Eine..” und kennen ihn unter Namen wie Krishna, Lord Maitrya, Imam Mahdi, Kalki Avatar und Messias. Diese Namen werden manchmal von Menschen verschiedener Religionen in der Grossen Invokation verwendet.”

Lucis Trust, die große Invokation [ Link]

Datenbasis: [ Link1] [ Link2]

Quelle: Unser Mitteleuropa