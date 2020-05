Politischer Schlagabtausch zwischen Ungarn und Rumänien um Siebenbürgen

RMDSZ als ungarische Stimme im Parlament

Doch auch 100 Jahre nach der Abtrennung haben die Szekler kein autonomes Gebiet wie zum Beispiel die Südtiroler, sondern müssen tagtäglich um die Erhaltung ihrer Kultur kämpfen. Dabei versuchen sie natürlich auch politische Waffen zu benutzen. Die Partei RMDSZ (deutsch: Demokratische Union der Ungarn in Rumänien) gilt zwar als schwach und angeschlagen, doch sie schaffen regelmäßig den Einzug ins Parlament in Bukarest. Bei den letzten Parlamentswahlen 2016 holten sie sechs Prozent der Stimmen. Oftmals stellen sie einen Antrag für ein Gesetz zur Schaffung eines autonomen Szeklerlands. Erwartungsgemäß wird dieser immer im Parlament abgeschmettert. Doch am Montag, den 27. April 2020, geschah nach fast 100 Jahren die Sensation.

Nichtbehandlung gilt als Akzeptanz

Wie die Székely Hírmondó berichtete, wurde zunächst im Dezember 2019 an den Ausschuss für Menschenrechte weitergeleitet, in welchem Vertreter aller Parteien sitzen. In diesem wurde der Vorschlag zwar abgelehnt, doch mit drei Fürstimmen, einer Enthaltung und vier Gegenstimmen fiel das Ergebnis historisch knapp aus. Dabei hat die Einschätzung des Ausschusses aber keine bindende Wirkung. Der Entwurf geht dann zurück an das Parlament (Unterhaus), die erste und mächtigere Kammer im rumänischen Zwei-Kammern-System. Doch das Plenum setzte die Gesetzesvorlage nicht mehr auf die Tagesordnung. Es wurde also monatelang nicht behandelt, obwohl es so vorgesehen ist. Die übermächtige sozialdemokratische PSD, die bei den Parlamentswahlen fast 46 Prozent der Stimmen erhielt, bildet aktuell allein eine Minderheitsregierung. Sie hätte die Aufgabe gehabt, die Vorlage im Parlament zu behandeln. Das Nichtbehandeln hat dabei einen großen Effekt: Wenn die Regierung zu dem Gesetz nichts in Form einer parlamentarischen Debatte sagt, wird dies als Zustimmung gewertet. Dabei haben die PSD (46 Prozent) und die ungarische RMDSZ (sechs Prozent) im Parlament eine Mehrheit. Also hat juristisch gesehen das Parlament das Gesetz akzeptiert!

Präsident Johannis tobte vor Wut

Beschlossen ist in so einem Fall ein Gesetz aber noch nicht. Wird nämlich ein Gesetzesvorschlag durch ein solches Schweigen der Regierung durchgewunken, kommt es an die zweite Abgeordnetenkammer, den Senat (Oberhaus), der darüber endgültig entscheidet. Als publik wurde, dass der Vorschlag tatsächlich vom Unterhaus akzeptiert wurde, tobte Staatspräsident Klaus Johannis. Johannis, ein Siebenbürger Sachse, gehört zur liberalen Partei PNL, dem politischen Gegenspieler der PSD. Es wurde im Eilverfahren eine Sondersitzung des Senats einberufen. Nur zwei Tage später, am 29. April, schmetterte das Oberhaus den Gesetzesentwurf mit 126 zu 9 Stimmen ab (wobei alle neun Fürstimmen von den Senatsmitgliedern der RMDSZ kamen). Johannis äußerte sich daraufhin wutentbrannt in die Kameras. Er warf der PSD völlig absurd vor, sie hätte in einer Geheimsitzung mit der RMDSZ Siebenbürgen den Ungarn geschenkt, um selbst politisch an der Macht zu bleiben. In einer Provokation wendete er sich an die PSD auf Ungarisch mit den Worten:

„Jó napot kívánok, PSD (deutsch: Ich wünsche ihnen eine guten Tag, PSD)! Während die Regierung und die Behörden gegen die Pandemie des Coronavirus kämpfen, arbeitet die PSD in geheimen Büros in den Parlamenten daran, dass sie Siebenbürgen den Ungarn überlassen. Was hat ihnen Viktor Orbán (Anm.: ungarischer Ministerpräsident) für dieses Geschäft angeboten?“

Seine ganze Stellungnahme ist auf YouTube auf rumänisch abrufbar.

Sozialisten verfolgten spezielle Taktik

Die hysterische Reaktion des Präsidenten erfordert eine nähere Beleuchtung der Hintergründe des Handelns der PSD. Die PSD ist weit radikaler und dem Kommunismus näher, als andere Sozialdemokratische Parteien in Europa. Sie ist die Partei, die in den zwei ursprünglichen rumänischen Regionen, Moldawien und der Walachei, äußerst dominant ist. In Siebenbürgen ist sie nur schwach. Sie war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder durch einen ausgesprochenen Minderheitenhass, vor allem einen Ungarnhass, aufgefallen. So sagte zum Beispiel der ehemalige Premierminister Mihai Tudose (PSD) 2018 in einem öffentlichen Fernsehinterview, dass wenn es die Szekler wagen ihre Fahnen aufzuhängen, sie dann gleich daneben hängen würden. Warum also ließ die PSD es zu, dass das Gesetz zur Autonomie die erste Kammer passiert?

Kampf zwischen Sozialisten und Liberalen spitzt sich zu

Der Grund ist die Zuspitzung des Machtkampfes in der rumänischen Politik. Die einstige allumfassende Macht der PSD ist seit Jahren am Zerbröckeln. 2014 verloren sie das Amt des Staatspräsidenten, der in Rumänien äußerst viel Macht besitzt, an den liberalen, deutschen Klaus Johannis. Bei der Präsidentschaftswahl 2019 gewann Johannis erneut. Durch unzählige Skandale und Korruptionsvorwürfe schmolz auch ihre einst absolute Macht im Parlament dahin. Nun müssen sie schon eine Minderheitsregierung bilden. Doch die Prognosen schauen noch düsterer aus. Anfang 2021 wird in Rumänien ein neues Parlament gewählt. In aktuellen Umfragen bricht die PSD komplett ein, verliert die Hälfte ihrer Prozente und steht noch bei etwa 24 Prozent. Klarer Sieger wäre die PNL mit fast 37 Prozent. In den Augen der PSD führt ein liberaler Regierungskurs zu einem Erstarken der Ungarn in Siebenbürgen. Daher haben sie mit ihrem Verhalten einen Warnschuss Richtung Volk abgeben wollen. Sie haben gezeigt, wie leicht es politisch sein kann, Gebiete zu verlieren und dass die Ungarn nur danach dürsten, ihre verlorenen Gebiete wieder an sich zu reißen.

Johannis vergisst seine Wurzeln

Besonders brisant ist es, dass Johannis bei beiden Parlamentswahlen nur durch die Stimmen der Ungarn Siebenbürgens an die Macht gekommen ist. Während diese im jeweiligen ersten Wahlgang den Kandidaten der RMDSZ unterstützt haben, hatten sie im zweiten Durchgang nur noch die Wahl zwischen Johannis und der PSD. Die Ungarn gaben, wie die meisten anderen Bewohner Siebenbürgens, ihre Stimme dem vermeintlich ungarn-freundlichen Johannis. Johannis scheint wohl vergessen zu haben, wer ihn zur Macht verholfen hat. Genauso scheint er vergessen zu haben, auf wessen Seite er steht. Denn die Rumänen aus der Walachei und Moldawien hetzen ununterbrochen gegen Siebenbürgen, auch gegenüber den Siebenbürger Sachsen, denen ethnisch Johannis angehört. Vergleicht man die Ergebnisse in den Wahlkreisen mit jenen der historischen Grenze bis 1920, wird schnell deutlich, wie aktuell diese alte Grenze heute noch ist.