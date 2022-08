Kampf gegen Banden-Kriminalität in El Salvador – Polizei gelingt Festnahme von Anführer

Der Krieg gegen Banden in El Salvador geht weiter. Zuletzt haben die Behörden des mittelamerikanischen Landes einen der 15 Mitanführer der berüchtigten Gang Mara Salvatrucha (MS-13) festgenommen und dabei mehrere Waffen sichergestellt, darunter eine Panzerfaust. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele hat am Mittwoch über einen wichtigen Schlag gegen die Bande Mara Salvatrucha oder kurz MS-13 berichtet. Dem Politiker zufolge sei es den Sicherheitsbehörden des mittelamerikanischen Landes gelungen, einen der 15 Anführer der berüchtigten Gang festzunehmen. Bei ihm handele es sich um Byron Arístides Salazar alias "Sleepy". Der Verhaftete sei ein Schlüsselmitglied der kriminellen Organisation, die unter anderem für die Koordination der 430 mit Mara Salvatrucha assoziierten Gruppierungen zuständig gewesen sei.

Capturamos a la novena silla (jefatura), de las 15 que tenía la MS-13 en su estructura.Byron Arístides Salazar, alias Sleepy, es una de las llaves que dirigían el funcionamiento de las 430 clicas a nivel nacional. Ya saldrán las ONG a pedir derechos humanos para este asesino. pic.twitter.com/3VI6QBTvjW — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 24, 2022





An der Verhaftung des MS-13-Mitanführers nahmen Beamte der Nationalpolizei und der Eliteeinheit zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens teil. Bei Salazar wurden mehrere Waffen beschlagnahmt, darunter eine Panzerfaust und ein M-16-Strurmgewehr. Der salvadorianische Minister für Justiz und Sicherheit, Gustavo Villatoro, erklärte in diesem Zusammenhang:

"Diese Waffen sind kein Spielzeug, und auch diese Panzerfaust ist auch kein Spielzeug. Die internationale Gemeinschaft muss verstehen, dass El Salvador, das heißt die drei Staatsgewalten und mehr als sechs Millionen Salvadorianer, gegen Terrorgruppen kämpft."

Mitte August hatte die Regierung des mittelamerikanischen Landes den am 27. März ausgerufenen Ausnahmezustand erneut verlängert. Seit dem Beginn des sogenannten Krieges gegen Banden wurden über 50.000 mutmaßliche Mitglieder festgenommen. Unter den Verhafteten waren 772 Anführer der berüchtigten Gangs MS-13 und Barrio 18. Verteidigungsminister Francis Merino teilte mit, der Ausnahmezustand werde so lange andauern, bis das letzte Bandenmitglied vor Gericht stehe. Nach Regierungsangaben gehörten den Banden vor dem Beginn des Ausnahmezustands rund 70.000 Gangster an.

Da infolge des Notstands einige Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit und das Fernmeldegeheimnis ausgesetzt sind, gibt es Kritik von Menschenrechtlern. Außerdem sprechen sie von willkürlichen Inhaftierungen. Die Regierung argumentiert hingegen, der Ausnahmezustand habe große Erfolge im Krieg gegen die Banden ermöglicht. Die Zahl der Tötungsdelikte sei deutlich gesunken."

Quelle: RT DE