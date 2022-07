Klima-neutral bis in den Tod: Hurra, wir werden zur Räterepublik!

Ganz „zufällig“ wurden 100 Bürger für Leonore Gewesslers “Klimarat“ auserwählt. Der „Thinktank“ besteht wohlgemerkt nur aus „Einwohnern“, die angaben, dass ihnen das Thema Klima wichtig sei. Also tendenziell aus Grün-Wählern. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Hurra, wir werden zur Räterepublik! Diese Abwertung unseres Stimmrechts von der repräsentativen Demokratie weg hin zu den „Bürgerräten“ wird uns freilich – ganz im orwellschen Sinne – als Stärkung unseres Mitspracherechts verkauft.

Ein Fortschritt, der uns in Wahrheit mindestens 30 Jahre zurück – und dabei in die Sowjetunion – versetzt. Nun stellte dieser Klimarat 90 Regeln zu den Agenden Mobilität, Energie, Ernährung, Landnutzung, Konsum, Produktion und Wohnen auf. Das Versprechen: Bis 2040 sollen wir dadurch klimaneutral werden. Doch ob wir so weit überhaupt kommen, darf zunehmend bezweifelt werden. Bereits jetzt führt die brutale Umsetzung der Agenda 2030 in den Niederlanden zu Unruhen und Bauern-Aufständen. Denn Letzteren drohte die dortige Umweltministerin aufgrund ihrer schlechten Emissionsbilanz offen damit, um die Existenz gebracht zu werden.



Gewessler bleibt Lösungen schuldig

Und auch hierzulande zeigt sich: Bisher erquicken sich die Weltfremden noch in Klimaprotesten und Moralpredigten. Sie kleben sich auf Straßen fest und jammern gleichzeitig über die hochsommerliche Hitze, während sie geloben, für die armen Ukrainer zu frieren. Mit vollen Hosen ist zwar leicht stinken, doch spätestens im Winter droht das bittere Erwachen. Denn Gas-Alternativen zu den Russen bleibt Gewessler schuldig. Dafür aber verspricht sie in regelmäßigen Abständen im Gasnotstand gegebenenfalls Industrie und Wirtschaft den Hahn zuzudrehen und damit unser aller Lebensgrundlagen „weg-zu-neutralisieren“. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis unsere Gasspeicher zur realen Inzidenz für unser Leben und Überleben werden. Doch wie uns Angehörige der grünen Öko-Sekte seit Jahren vorbeten, geht es dem Klima ohne uns Menschen ja ohnehin viel besser."

Quelle: Wochenblick