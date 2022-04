Ukrainekrieg: Das „Fake-News-Märchen“ des Massakers von Bucha

Weiter berichtet das Magazin: "Bei genauer Recherche wird jedoch klar, dass, wenn überhaupt, eine „False-Flag-Aktion“ hinter dem „Massaker von Bucha“ stecken dürfte.

Abzug am 31. März und keine Berichte über ein Massaker

Fakt ist jedenfalls, dass bereits am 30, März, also vor fünf Tagen, der geplante und koordinierte Abzug russischer Streitkräfte aus den Vororten Kiews geschah, um in andere Regionen der Ukraine verlegt zu werden. Seither gab es keinerlei Berichte über massenhaft getötete Zivilisten oder Leichen auf den Straßen. Erst gestern, Samstag, wurden plötzlich in westlichen Medien unzusammenhängende Videos und Schlagzeilen über ein russisches Massaker verbreitet und panikartig von der Politik aufgegriffen.

Erstaunlich auch, dass der Bürgermeister von Bucha (Butscha) am 31.03.2022, einen Tag nach Abzug der Russen, kein Wort über Leichen auf den Strassen vermeldet. Auch in einem weiteren Video vom 01.04.2022 kein Wort dazu:

twitter.com/JahnTeam/status/1510597099137736705

Video zeigt ukrainische Soldaten mit Schießbefehl

Ein Video aus Bucha zeigt, wie sich ukrainische Soldaten über vermeintliche Zivilisten in der Gegend unterhalten. Das Video wurde von „Boatsman“ Korotkikh, berüchtigter Neonazi und Mitglied von Azov, mit dem Titel „The BOATSMAN BOYS in Bucha“ veröffentlicht. Bei der 6‑Sekunden-Marke können Sie den Dialog deutlich hören:

„Da sind Typen ohne blaue Armbinden, kann ich sie erschießen?“

„Fuck yeah“

Lat night, Sergey „Boatsman“ Korotkikh, infamous Neo-Nazi & member of Azov, posted a video titled „The BOATSMAN BOYS in Bucha“. At the 6 second mark you can clearly hear the dialogue:

„There are guys without blue armbands, can I shoot them?“

„Fuck yeah“ pic.twitter.com/n8WY1D0xRe

— Russians With Attitude (@RWApodcast) April 3, 2022