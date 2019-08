Moderne Büroausstattung: Das sind die aktuellen Trends

Eine moderne Büroausstattung schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre und kann somit dazu beitragen, bessere Arbeitsergebnisse zu erzielen. Die Büroausstattung sollte hell und freundlich sein, an gesundheitsfördernde Aspekte sollte gedacht werden und die Ausstattung von guter Qualität sein. Schließlich wird viel Zeit in einem Büro verbracht und eine qualitativ hochwertige Büroausstattung kann jahrelang halten.

Aktuelle Trends von Büromöbeln



Um Rückenschäden durch langes Sitzen zu vermeiden, eignen sich ergonomische Schreibtische und passende Bürostühle. Moderne Schreibtische sind höhenverstellbar, sodass man auch im Stehen arbeiten kann. Gute Bürostühle sehen nicht nur gut aus, sondern ermöglichen eine gesunde Sitzhaltung. Aktuelle Bürostühle sind oft mit einer Lordosenstütze ausgestattet, ein Teil der Rückenlehne, der hilft die Wirbelsäule zu stützen.



Doch gehören noch viele weitere Büromöbel zur Ausstattung eines Büros oder für das Homeoffice. Regale werden meist immer benötigt, um darin Akten zu verstauen. Des Weiteren sind Computerschränke, Computertische und Computerständer in Büros unerlässlich. Sideboards und Aktenschränke sind weitere Möbel, in denen man Unterlagen und Ordner verstauen kann. Büromöbel aus nachhaltigen Materialien und zum individuellem designen sind gerade besonders angesagt.



Weiteres Zubehör



Die meisten Unterlagen werden heutzutage digital abgespeichert. Dafür werden Festplatten mit hoher Speicherkapazität gebraucht. Auch USB-Sticks sollten in keinem Büro fehlen. Doch trotz aller Digitalisierung, werden immer noch Unterlagen abgeheftet. Hierfür werden Ordner gebraucht, die es in vielen modernen Farben gibt. Stifte, Behälter für Stifte, Locher, Ablagesysteme, Schreibtischlampe gehören zum weiteren Zubehör. Für ein Brainstorming oder um Ideen zu planen, bietet sich ein Flipchart oder eine Tafel an.



Ein Aktenvernichter darf auf keinen Fall in der Büroausstattung fehlen, damit keine Fremden Zugriff auf Informationen bekommen.



Technische aktuelle Trends



Statt fürs Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen mehrere Geräte zu haben, sind die meisten Büros heute mit Multifunktionsgeräten ausgestattet. Die Hauptarbeit findet meistens am Computer oder Laptop statt, dabei spielt es keine Rolle ob in einem Großraumbüro oder im Homeoffice. Ein Computer oder Laptop mit aktuellem Betriebssystem gehört zur Grundausstattung eines jeden Büros. Da der Wunsch nach ortsunabhängigem Arbeiten immer größer wird, gehören auch Smartphones und Tablets zu einer modernen Büroausstattung dazu. Denn so kann auch außerhalb des Büros gearbeitet werden.



Licht und Farbe des Büros



Nicht nur die Ausstattung ist wichtig, auch die Umgebung, in der wir arbeiten. Ideal ist ein Büro mit großen Fenstern, damit genügend Tageslicht hineinkommen kann. Ein Trend, der in vielen neugebauten Büros Einzug erhält, ist deswegen auch Schiebentürsysteme aus Glas. Diese sind lichtdurchlässig, schaffen Transparenz und sind ebenso platzsparend wie lautlos. Sollte die Verarbeitung von Glas nicht gegeben oder möglich sein, helfen spezielle Tageslichtlampen, die eine natürliche Atmosphäre schaffen. Der Trend bei Büromöbeln ist helle Farben, da sie die Räume heller erscheinen lassen. Das wiederum steigert die Leistungsfähigkeit und sorgt für gute Arbeitsergebnisse.

