Montagsspaziergänge nehmen kein Ende: Friedlich vereint für das Ende der Corona-Maßnahmen

Ein Ende der Spaziergänge ist trotz der zuletzt versprochenen Maßnahmen-Lockerungen nicht absehbar. Während der Streit um die Legitimität von Demonstrationsverboten weitergeht und die meisten Medien die Proteste kleinreden, ziehen die Menschen unbeirrt durch die Straßen. Dies berichtet Daniel Weinmann auf dem Portal "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Weinmann: „Die Resonanz flaut ab“, titelte etwa die „Rheinpfalz“. Das „Rhein-Neckar-Fernsehen“ berief sich auf die Polizei, die „rückläufige Teilnehmerzahlen“ registrierte und schrieb von Verstößen gegen die Maskenpflicht.

Die Spaziergänger lassen sich von derlei Verunsicherungsversuchen schon seit Wochen nicht mehr irritieren. Die Proteste blieben meist friedlich. Zu Ausschreitungen kam es etwa in Dresden, wo die Ordnungshüter Pfefferspray einsetzten, als die Spaziergänger eine Polizeikette durchbrechen wollten.

„Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“, lautete das Motto in Braunschweig:

Viel los war auch in Dresden:

In Köln waren 1500 Teilnehmer angemeldet:

Schwerin zeigte sich sehr aktiv:

In Pforzheim waren auch Kanada-Flaggen zu sehen – ein Zeichen der Solidarität für die kürzlich mit Polizeigewalt aufgelösten Trucker-Proteste im Ahornstaat:

Aus Vaihingen an der Enz erreichte uns dieses Video. „Ich will endlich ohne Masken einkaufen gehen“, wünscht sich der Junge:





In Waiblingen hielt selbst der Regen die Menschen nicht davon ab, durch die Innenstadt zu ziehen:

Volles Haus trotz Sturm auch in Göppingen:

In Heidenheim an der Brenz sah es so aus:

Eindrücke aus dem bayerischen Kaufering…

… und – last but not least – aus Heidelberg:





Auch Pforzheim war wieder am Start:



Am heutigen Montag demonstrierten über 4000 Bürger friedlich und lautstark in Pforzheim und setzten somit auch diese Woche ein starkes Zeichen gegen die anhaltenden Corona-Maßnahmen.

Quelle: Reitschuster