Mehr Service, weniger Bürokratie: Mit der neuen App wird das Jobcenter digitaler und bürgernäher // BA-Presseinfo Nr. 05

Ab sofort können Bürgergeldbeziehende mit einer neuen App ihrem Jobcenter Unterlagen schicken, den Bearbeitungsstand ihres Bürgergeldantrags abrufen und Veränderungen direkt mitteilen.

Schon seit längerem baut die Bundesagentur für Arbeit (BA) ihre verschiedenen Online-Kanäle sukzessive aus. Die neuen digitalen Anwendungen unterstützen die Kundinnen und Kunden der BA in immer mehr Bereichen des Alltags und machen die Kontaktaufnahme zu den Dienststellen der BA rund um die Uhr möglich.

Nun können auch Kundinnen und Kunden der 300 Jobcenter, die mit der BA zusammenarbeiten, eine eigene Kunden-App nutzen. Seit dem 14. Januar steht die neue "Jobcenter-App" für alle Kundinnen und Kunden der Jobcenter in den gängigen App-Stores zum Download bereit.

Sichere und datenschutzkonforme Kommunikation mit dem Jobcenter

Die App leistet auch einen wichtigen Beitrag hin zum Ausbau der sicheren Online-Kommunikation der BA. Neben dem Online-Portal stellen die Kunden-Apps die sichere Alternative zum Mailversand im Kundenverkehr dar. Die BA wird den Mailverkehr mit ihren Kundinnen und Kunden schrittweise reduzieren, um die sensiblen, personenbezogenen Daten noch besser zu schützen.

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA): "Mit der neuen Jobcenter-App bieten wir nun noch einen weiteren digitalen Service für unsere Kundinnen und Kunden an. Leicht zu bedienen und ganz nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen, die wir in die Entwicklung mit einbezogen haben. Neben dem Upload von Unterlagen ist mit der App auch eine schnelle und sichere Kommunikation mit dem Jobcenter möglich: Postfachnachrichten lassen sich im Jobcenter nicht nur schneller bearbeiten als E-Mails - sie sind auch sicherer und vor allem datenschutzkonform."

Kundinnen und Kunden erhalten nicht nur sofort eine Bestätigung über den Eingang ihres hochgeladenen Dokumentes, sondern bekommen auf dem demselben Kommunikationskanal über die Postfachfunktion auch eine schnelle Rückmeldung auf ihr Anliegen.

Stefan Latuski, CIO der BA: "Die Einführung der JC-App bringt auch für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern Vorteile mit sich. Mit der App landet jedes Anliegen in der Kommunikation zwischen Leistungsberechtigtem und Jobcenter da, wo es hin soll. Nachrichten gehen direkt und ohne Umwege bei der für sie zuständigen Beratungsfachkraft ein. Damit entfallen die manuelle Sichtung und Weiterleitung von E-Mails. Die App entlastet unsere Mitarbeitenden und gibt ihnen mehr Zeit für das Beratungsgeschäft."

Antrag stellen, Veränderungen mitteilen, Jobs suchen: die JC-App bietet viele verschiedene Funktionen

In der App gibt es zwei übergeordnete Bereiche: "Mein Jobcenter" und "Mein Bereich". In "Mein Jobcenter" können Kundinnen und Kunden ihre Postleitzahl angeben. Die App wählt dann automatisch die Informationen des Jobcenters aus, das für die betroffene Person zuständig ist. Hier finden sich alle wichtigen Kontaktdaten sowie Informationen zu Veranstaltungen oder Öffnungszeiten. Außerdem sind Informationen zu regionalen Anträgen, Hilfsangeboten oder weiteren Leistungen hinterlegt.

Wenn sich Kundinnen und Kunden mit ihren Online- Zugangsdaten unter "Mein Bereich" anmelden, können sie auf alle Funktionen der App zugreifen: Sie können Anträge stellen und deren Bearbeitungsstatus einsehen, Veränderungen mitteilen oder Termine vereinbaren. Einen schnellen Zugang zur Jobsuche gibt es hier genauso wie die sichere und datenschutzkonforme Uploadfunktion von Unterlagen und Dokumenten.

Die Weiterentwicklung der App erfolgt agil und berücksichtigt sowohl das Feedback der Kundinnen und Kunden als auch der Kolleginnen und Kollegen aus den Jobcentern.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA) (ots)