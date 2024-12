Hochwasserrisiko: Was bedeutet dies für Gärten und Teiche?

Gärten, Teiche und Swimmingpools im Außenbereich werden bei Hochwasser schnell zur Herausforderung. Wenn größere Wassermassen innerhalb kurzer Zeit das Grundstück fluten, können auch angrenzende Flächen beschädigt werden. Überschwemmungen bringen zudem außer Wasser noch Schmutz und Schadstoffe mit sich. Um den Garten bestmöglich zu schützen, sollten frühzeitig geeignete Maßnahmen ergriffen werden.

Wasseransammlungen schnellstmöglich abpumpen, um Überschwemmungen zu vermeiden

Hochwasserereignisse kündigen sich selten vorher an. Sobald Starkregen einsetzt, kommt es darauf an, überschüssiges Wasser schnell abzuleiten. Entsteht eine Überschwemmung im Keller, besteht das Risiko, dass dort gelagerte Gegenstände beschädigt oder unbrauchbar werden. Vor allem Regionen mit häufigen und starken Regenfällen sowie Orte mit hohem Grundwasserspiegel gelten als gefährdet. Zum raschen Abpumpen hoher Wasseransammlungen kommt meist eine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter zum Einsatz. Das Gerät wird auch im Außenbereich, wie etwa auf der Terrasse oder im Garten verwendet. Des Weiteren dient die Pumpe zum Entleeren von Regenwassertanks und Schwimmbecken. Es ist möglich, eine zuverlässige Tauchpumpe mit Schwimmer vollständig unter Wasser einzusetzen. Daher wird sie meist in Situationen, in denen Wassermassen schnell abgeleitet werden müssen, eingesetzt. Dazu zählen beispielsweise Überflutungen in Kellern und Kriechkellern, Zisternen und Teichen. Effektive Wasserableitung ist auch auf Baustellen notwendig. Durch Grundwasser oder Regenfälle sammelt sich Wasser auf dem Grundstück an. Eine schnelle Beseitigung von Staunässe schützt das im Bau befindliche Gebäude vor Schäden. Wetterphänomene wie Hochwasser und Überflutungen zählen zu den Notsituationen, die rasches Handeln erfordern. Eine Abwasserpumpe mit Schwimmer ist sogar bei extremen Regenfällen einsetzbar, sodass der Wasserstand schnell gesenkt wird.

Den Außenbereich vor Hochwasser schützen

Bereits bei der Planung eines Gartens, beim Anlegen von Gartenteichen und Swimmingpools ist eine effiziente Hochwassersicherung wichtig. Es empfiehlt sich, für Gartenhäuser, Teiche und Pools einen geschützten Standort zu wählen. Der Platz sollte möglichst nicht zu nah an einem natürlichen Wasserlauf oder in einer Senke liegen. Diese Bereiche sind bei starken Regenfällen sehr anfällig für Überschwemmungen. Mit einer soliden Umrandung aus stabilem, widerstandsfähigem Material ist der Gartenteich besser vor Überflutung geschützt. Vor Hochwasser im Garten bewahrt eine dichte Bepflanzung. Pflanzen mit starken Wurzeln sorgen dafür, dass der Boden locker und durchlässig bleibt. Dadurch wird Regenwasser besser aufgenommen und gespeichert. Vor Beginn der "Regenzeit" im Herbst und Winter sollte das Gartenhaus überschwemmungssicher gemacht werden. Am besten schützt man Fenster und Türen mit geeigneten Wabenplatten oder Acrylschotts. Damit eine Schadenregulierung für Hochwasserschäden gewährleistet ist, ist es wichtig, den bestehenden Versicherungsschutz abzuklären.



