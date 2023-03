Maskenatteste ausgestellt: Arzt Rolf Kron soll ins Gefängnis

Erneut soll einem corona-kritischen Arzt in Deutschland der Prozess gemacht werden. Vor allem Ärzte, die Maskenbefreiungen ausgestellt haben, werden kriminalisiert. Sie sollen ins Gefängnis – ohne Chance auf Bewährung. Rolf Kron ist einer dieser Ärzte. Er war zu Gast bei Menschen. Geschichten. Schicksale. AUF1.

Weiter berichtet AUF1: "Rolf Kron steht ganz oben auf der Abschussliste des Corona-Regimes. Von Anfeindungen über Anzeigen und Hausdurchsuchung bis hin zu einem vorübergehenden Berufsverbot hat der Mediziner alles erlebt. Er hat Maskenbefreiungen ausgestellt. „Ich werde behandelt wie ein Schwerverbrecher!“, sagt der Arzt im Gespräch mit Birgit Pühringer. Dass Masken ohnehin nicht vor Viren schützen, aber immensen Schaden anrichten, ist dem Regime offensichtlich egal. Das zeigen all die Prozesse gegen Ärzte, die sich schützend vor ihre Patienten stellten. Sie sollen aus dem Weg geräumt werden.



Prozess auf Juni verschoben

Rolf Kron steht in Landsberg am Lech in Bayern vor Gericht. Die Verhandlungstage hätten am 1. März – nach bereits erfolgter Vertagung – starten sollen. Doch es kam anders. AUF1.INFO hat bei Rolf Kron nachgefragt. „Meine Verhandlung wurde jetzt abermals verschoben. Plötzlich sieht das Gericht offenbar keine Dringlichkeit mehr. Nun soll es erst im Juni von vorne losgehen.“, erzählt der Kauferinger Arzt, der auch den Telegram-Kanal „Rolf Kron - Ärzte stehen auf“ betreibt.

„Kinderschänder bekommen Bewährungsstrafen!“

Dass im Rechtssystem mit zweierlei Maß gemessen wird, ist für den Arzt erschütternd. Denn rechtschaffene Mediziner, die sich nie etwas zu Schulden kommen haben lassen, würden nun kriminalisiert. „Im Gegensatz dazu bekommen Kinderschänder oder Messerstecher geringe Bewährungsstrafen“, sagt Rolf Kron. Ihm selbst könnte eine Haftstrafe von bis zu zweieinhalb Jahren drohen. Dazu könnten ein Berufsverbot über ihn verhängt und eine enorm hohe Geldstrafe ausgesprochen werden. Für einen Arzt, der nicht regimekonform läuft, sei es in Deutschland extrem gefährlich, so Kron.

Transparente Aufklärung bei herkömmlichen Impfungen gefordert

Der kritische Arzt weiß wo von er spricht. Seit Jahren wird er in den Systemmedien als Impfgegner bezeichnet und diesbezüglich diffamiert. Er selbst sagt, er sei immer ein Impf-Skeptiker gewesen und habe sich dafür eingesetzt, dass Menschen ehrlich und transparent über mögliche Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Nur so könne jeder frei entscheiden, ob er sich oder seine Kinder impfen lassen möchte, sagt Kron.



Covid-Spritze ist keine Impfung

Die Covid-Spritze sei jedoch keine Impfung, auch wenn sie den Menschen als solche verkauft werde. Es sei eine genverändernde Spritze, wodurch der Körper zum Spikeproduzenten werde. Die Folgen seien Thrombosen, Turbokrebs und entzündliche Prozesse im Körper. „Es ist Wahnsinn, was wir uns da angetan haben!“, sagt Rolf Kron entsetzt.

Sehen Sie die ganze Sendung „Wie ein Schwerverbrecher: Rolf Kron soll wegen Maskenattesten ins Gefängnis“ bei AUF1.TV:

Quelle: AUF1.info