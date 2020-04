Merkel-Regime plant Sondersteuer für Milliarden schweres Corona-Konjunkturprogramm

Die Risiken für den Staat und damit den Steuerzahler sind erheblich. Denn niemand weiß, wie viele der Darlehen wegen Zahlungsunfähigkeit der kreditnehmenden Firmen am Ende ausfallen werden. Die Banken haften nur für 10 bis 20 Prozent der ausgereichten Summe. Für die Schnellkredite an den Mittelstand steht der Fiskus sogar zu hundert Prozent ein. Neben den Kreditgarantien werden umfangreiche Hilfen zur Stützung der Wirtschaft gewährt. Dazu gehören vor allem Zuschüsse an Kleinstunternehmen und Solo-Selbständige in einem Gesamtumfang von 50 Milliarden Euro.

Um diese Mittel aufzubringen, hat der Deutsche Bundestag im März einen Nachtragshaushalt für 2020 beschlossen, der zusätzliche Ausgaben in Höhe von 156 Milliarden Euro vorsieht. Er beinhaltet auch einen Puffer von 55 Milliarden Euro in Form einer zusätzlichen, nicht zweckgebundenen Ausgabenermächtigung für Finanzminister Scholz (sog. globale Mehrausgabe), von der Gebrauch gemacht werden kann, wenn die vom Parlament für konkrete Maßnahmen bewilligten Gelder nicht ausreichen sollten. 10,8 Mrd. Euro dieser Reserve sind bereits dem Gesundheitsressort von Jens Spahn für den Kauf von Beatmungsgeräten und medizinischer Schutzausrüstung zugewiesen worden.

Weitere 300 Millionen hat das Auswärtige Amt erhalten, um andere Staaten bei der Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Die Bundesländer haben darüber hinaus eigene Hilfsprogramme aufgelegt, um die Folgen der Corona-Krise für die Wirtschaft zu dämpfen.

Maßnahmen sind erst der Anfang

Die bislang beschlossenen Rettungsmaßnahmen dürften aber erst der Anfang sein. In der letzten Woche hat der Städte- und Gemeindebund darauf hingewiesen, dass den Kommunen in Deutschland wegen der Ausfälle bei der Gewerbesteuer ein »hoher zweistelliger Milliardenbetrag« in den Kassen fehlen werde, so Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Weil die Möglichkeiten der oftmals schon heute hoch verschuldeten Kommunen zur Kreditaufnahme begrenzt sind, solle der Bund einspringen, um den Stadtkämmerern aus der finanziellen Patsche zu helfen.

Der Staat hat wegen der Virusepidemie aber nicht nur ein Ausgaben-, sondern auch ein Einnahmenproblem. Denn wegen des wirtschaftlichen Einbruchs muss der Fiskus gigantische Steuerausfälle verkraften. Allein der Bund rechnet in diesem Jahr mit Mindereinnahmen in Höhe von 33,5 Milliarden Euro. Darin noch nicht enthalten ist die von der Großen Koalition gerade beschlossene Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie, die vier Milliarden Euro kosten dürfte, sowie eine vereinfachte Verlustrechnung für kleinere und mittlere Unternehmen, die Schätzungen zufolge mit weiteren fünf Milliarden Euro zu Buche schlagen wird.

Die Prognosen zum reduzierten Steueraufkommen werden aber schnell Makulatur sein, sollte der konjunkturelle Abschwung heftiger ausfallen als derzeit prognostiziert. Dieses Szenario dürfte vor allem dann eintreten, wenn der Shutdown der Wirtschaft länger dauerte als angenommen oder es sogar zu einer zweiten Infektionswelle im Herbst käme, die führende Virologen auch wegen der gerade gelockerten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen befürchten. Gut möglich also, dass die Steuerausfälle am Ende sehr viel höher sein werden als vom Bundesfinanzministerium erwartet. Einige Experten spekulieren bereits über Verluste von 60 Milliarden Euro und mehr.

Doch damit ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht, denn am Horizont tauchen schon neue Milliardenbelastungen für die öffentliche Hand auf. Die Bundesregierung hat bereits ein umfangreiches Konjunkturpaket für die Zeit nach dem Lockdown angekündigt, um die Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen. Und in ihrem Video-Podcast hat Bundeskanzlerin Merkel die Deutschen in der letzten Woche auf höhere Zahlungen an die EU-Kasse eingestimmt. Es werde ein europäisches Konjunkturprogramm vonnöten sein, um die Folgen der Corona-Pandemie in Europa zu bewältigen. Das bedeute, so Merkel, dass sich Deutschland »sehr viel mehr wird engagieren müssen, als das in unseren bisherigen Planungen der Fall war«. Hintergrund dieser unheilvollen Prophezeiung ist der vom Europäischen Rat, also den Staats- und Regierungschef der EU, gewollte »Wiederaufbaufonds«, der ein Volumen von bis zu einer Billion Euro im Zeitraum 2021 bis 2027 haben soll.

Wer soll das bezahlen?

Angesichts dieser gigantischen Summen stellt sich für kritische Zeitgenossen hierzulande die bange Frage: Wer wird die Zeche am Ende bezahlen müssen? Politik und Mainstream-Medien versuchen zu beschwichtigen: Der Staat, so etwa Bundesfinanzminister Scholz, habe in den letzten Jahren »solide gewirtschaftet« und könne es sich deshalb leisten, neue Schulden aufzunehmen, um die Folgen der Krise finanziell zu bewältigen. Dies lasse auch die Schuldenbremse des Grundgesetzes zu, sofern die Darlehen – über Jahrzehnte gestreckt – fristgerecht getilgt würden. Die Lasten werden also einfach in die Zukunft verschoben. Die Corona-Epidemie sei zwar sehr teuer, aber nach heutigem Stand der Dinge bezahlbar, so die Botschaft der Beschwichtiger.

Mit dieser Beruhigungspille wird dem deutschen Steuerzahler suggeriert, dass er trotz der enormen Belastungen durch die Virus-Epidemie weitestgehend ungeschoren davonkommen werde. Doch das dürfte sich als ein grober Irrtum erweisen, zumal der Staat in den nächsten Jahren noch mit ganz anderen finanziellen Herausforderungen konfrontiert sein wird, die ebenfalls viel Geld kosten werden. Man denke nur an den demographischen Wandel und den unkontrollierten Zuzug von Wirtschaftsmigranten, von denen die meisten dem Sozialstaat zur Last fallen.