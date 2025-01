AfD: 2025 wird ein Jahr der Teuerung: Zeit für ein bezahlbares Leben!

Eigentlich wird ein Jahreswechsel von den Menschen gern zum Anlass genommen, neue Hoffnung und Zuversicht zu schöpfen – eigentlich. Doch wenn man die Lage schonungslos betrachtet, dann ist Jedem klar: Dank der ruinösen Politik von Ampel-Parteien und CDU wird das Jahr 2025 vor allem ein Jahr der Teuerung und des wirtschaftlichen Abstiegs sein. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Sprit, Strom, Lebensmittel, Mieten, Kassenbeiträge – einfach alles wird schier unbezahlbar. Nur die AfD kann diese Entwicklung stoppen, weil nur die AfD für steuerliche Entlastung steht und dem Öko-Sozialismus die rote Karte zeigt.

An den Zapfsäulen explodierten die Preise schon zu Silvester – teilweise musste für einen Liter Treibstoff bis zu 13 Cent mehr bezahlt werden. Diese enorme Preissteigerung dürfte ein trauriger Vorgeschmack auf das Jahr 2025 sein, denn die unsägliche CO2-Abgabe steigt zum 1. Januar von bislang 45 auf nunmehr 55 Euro pro Tonne CO2.

Die Folgen dieser sinnlosen Klima-Abzocke treffen nicht nur Autofahrer, sondern auch Erdgas- und Heizölkunden! Auch unter einem CDU-Kanzler Merz würde sich daran nicht das Geringste ändern, denn erst kürzlich hat sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einem 13-seitigen Positionspapier noch einmal klar zur CO2-Abzocke und zur planwirtschaftlichen Wärmewende bekannt.

Auch den Wiedereinstig in die Nutzung der Kernkraft in Deutschland lehnt Merz ab – mit dieser rückgratlosen Haltung macht er sich ebenfalls zum Mitschuldigen der Verteuerungs- und Verarmungspolitik in unserem Land. Gleichzeitig explodieren die Krankenkassenbeiträge; die Techniker Krankenkasse verdoppelt in diesem Jahr den Zusatzbeitrag. Mit Merz wird auch diese Entwicklung genauso weitergehen wie bisher, denn an der Massenmigration wird er entgegen seinen hohlen Ankündigungen ebensowenig rütteln wie an der „Energiewende“.

Wir brauchen keine rot- oder schwarzlackierten Grünen, die diese Politik gegen die eigenen Bürger vorantreiben. Wir brauchen ein sensationelles Wahlergebnis für die AfD – denn nur dann kann die Energie- und Wärmewende endlich beendet und die Verteuerungswelle somit gestoppt werden!"

Quelle: AfD Deutschland