Erschre­ckende Paral­lelen – Grüne Grund­werte auf der histo­ri­schen Müll­halde gelandet

So mancher „einge­fleischte“ Grün­wähler muss sich wohl seit geraumer Zeit zwangs­läufig die Frage stellen, was habe ich da eigent­lich gewählt und was ist mit den ehedem in „Stein gemei­ßelten“ Grund­werten dieser Partei geschehen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Erschre­ckender Weise gibt es hierbei sowohl in Deutsch­land, als auch in Öster­reich frap­pante Paral­lelen. Man könnte beinahe meinen, kaum in Regie­rungs­ver­ant­wor­tung adap­tiert man die eigenen Werte ins genaue Gegenteil. Aus Pazi­fisten werden „Kriegs­treiber“ Die wohl erschre­ckendste Muta­tion in den beiden Grün-Parteien betrifft zwei­fels­frei das Thema Ukraine-Konflikt und die damit verbun­dene unver­hoh­lene Kriegs­hetze der Grünen. Ein wenig stärker ausge­prägt wohl in Deutsch­land, Öster­reich ist ja immerhin theo­re­tisch noch neutral. Der Kampf gegen Putin ist von „neuer Grüner Bedin­gungs­lo­sig­keit“ gekenn­zeichnet, dabei streift man sich frei­lich tief­be­troffen das altbe­kannte „Gutmensch­lich­keits­män­tel­chen“ wie gehabt unge­niert über. Schluss­end­lich geht es bei dieser „spezi­ellen“ Art der Kriegs­hys­terie „ausschließ­lich“ um die Unter­stüt­zung der Leidenden vom „Russen über­fal­lenen“ Ukraine. Der erpres­se­ri­sche Würge­griff Selen­skyis wird dabei entweder geflis­sent­lich über­sehen oder aber in Kauf genommen, als Ukrai­ni­sche Vari­ante des „name oft the game“. Laut fordernd beinahe geifernd werden, immer größere Waffen­lie­fe­rungen, immer effi­zi­en­teres Kriegs­gerät für die Ukraine, gefor­dert. Unvor­stell­bare Summen werden dabei wie selbst­ver­ständ­lich dafür locker gemacht. Es sind also nach neuer Grüner Logik, die Waffen und die Bomben die den Frieden bringen sollen. Unge­achtet dessen, dass man in den letzten Wahl­kampf noch mit dem Slogan „hantierte“, gegen jegliche Waffen­lie­fe­rungen oder andere Unter­stüt­zung kriegs­füh­render Länder ein zu treten. Der Blick für die, durch die Auswir­kungen der Sank­tionen gegen Russ­land, für die eigene Bevöl­ke­rung, ist offenbar am „grauem Star“ erkrankt und erblindet. Ganz im Gegen­teil die Gutmen­schen-Parteien fordern vom eigenen Volk zu frieren und zu hungern, selbst­re­dend für den Frieden eines fremden Volkes. Worauf aller­dings in Wahr­heit weder Deutsch­land noch Öster­reich wirk­lich Einfluss haben können. Man muss sich daher fragen, wozu das alles? Selbst­ver­tei­di­gung recht­fer­tigt „Kriegs­ge­lüste“ Frühere Wehr­dienst­ver­wei­gerer aus „rein pazi­fis­ti­schen Motiven“ gab es ja zu Hauf in den Reihen der Grünen, diese haben nun aber eine Muta­tion durch­ge­macht, wie es scheint. Nun sei ja alles anders heißt es aus den Reihen der Ex-Pazi­fisten, es gehe hier um Selbst­ver­tei­di­gung, das Völker­recht sei gebro­chen worden, lautet die selt­same Begründung. Andere Sicht­weisen werden glattweg krimi­na­li­siert, der „Russen-Versteher“ zum erklärten Feind. Auch Derje­nige, der es wagt sich gegen Waffen­lie­fe­rungen jegli­cher Art auszu­spre­chen, wird sofort als Unter­stützer des „Aggres­sors“ gebrand­markt, wie man von Grüner Seite unmiss­ver­ständ­lich zu betonen wusste. Selbst die Angst und die einst­mals hyste­ri­sche Ableh­nung der „Atom­kraft“ hat für die Grünen völlig an Schre­cken verloren, sich sogar ins Gegen­teil umge­kehrt. Die Atom­kraft­werke mussten früher frei­lich unter allen Umständen weg, ohne Wenn und Aber gegen die Atom­kraft. Zu Tausenden wurde da seit den frühen 80er Jahren auf die Straßen gegangen. Die Gefahr der Atom­bomben auf euro­päi­sche Städte hingegen sind beispiels­weise etwa für Minis­terin Baer­bock nunmehr kein Thema mehr. Übung macht offenbar den Meister Wen mag es also wundern, dass die Politik, nicht nur der Grünen immer „rück­sichts­loser“, unre­flek­tierter und demo­kra­tie­ferner wird, hatte man doch in den letzten beiden Pandemie-Jahren reich­lich geübt, im Ausreizen sowohl der „Volks­ge­duld“ als auch der „legis­la­tiven“ Möglich­keiten, eine Demo­kratie zu biegen und formen. An Masken­plicht und Impf­zwang (in Öster­reich) sowie indi­rektem Impf-und Masken­terror (in Deutsch­land) wird mit beinahe unver­min­derter Beharr­lich­keit fest gehalten. Recht auf körper­liche Unver­sehrt­heit und Selbst­ent­schei­dung des Einzelnen, im neuen Grünen Gutmen­schentum hat dies offenbar keinen Platz mehr gefunden. Selbst wenn bis dato als Corona-Hard­liner bekannte Pande­mie­gurus bereits von einer schwa­chen Grippe in Zusam­men­hang mit dem Virus spre­chen, dürfte diese Message bei den Grünen noch nicht ange­kommen sein. Man bleibt auf „Kurs“, scheinbar auch um das Über­leben der Ampel zu sichern. Das Motto lautet, und da war es wieder das „gutmensch­liche Deck­män­tel­chen“, strenge Hygie­ne­maß­nahmen und Seuchen­schutz, im Namen der Solidarität. Der aktu­elle Grüne öster­rei­chi­sche Gesund­heits­mi­nister Rauch verpflichtet das Land weiter, die Maske im Super­markt zu tragen, obwohl sich von ÖVP bis hin zur Wirt­schafts­kammer bereits dagegen ausge­spro­chen hat. „Man müsse weiterhin „wachsam sein“, es könnten neue „Vari­anten“ auftreten, so Rauch. Die Maske im Super­markt fungiert hier scheinbar als „Zauber­mittel“, das dabei hilft, „wachsam“ bleiben zu können. Grüne Sicht­weise gilt als sakrosankt Den Respekt und den acht­samen Umgang mit den Grund­rechten haben die Grünen, im Gleich­klang mit ihren Oppo­si­ti­ons­part­nern „hüben wie drüben“ völlig über Bord geworfen. Der Teue­rungs­druck, der in Zuge der Sank­ti­ons­po­litik auf der Bevöl­ke­rung lastet scheint die Grünen nicht im Geringsten zu tangieren. Die Grüne gutmensch­liche Sicht­weise ist nach Eigen­ver­ständnis der „Ex-Vorzeige-Huma­nisten“ scheinbar noch immer sakrosankt. In Öster­reich war der Krieg gegen den Virus mit tatkräf­tiger Unter­stüt­zung der mili­tanten Task Force GECKO offenbar nur der Probe­lauf für die nunmeh­rigen Kriegs­ge­lüste gegen den „Aggressor“ Russland. Kurzum für die Grünen hat nun offenbar grenz­über­grei­fend, eine neue Zeit­rech­nung begonnen, Pazi­fismus, Menschen-und Grund­rechte und „atomare Ableh­nung“ wurden auf der histo­ri­schen Müll­de­ponie, hoffent­lich „sorten­rein“, entsorgt. Nun sollte man sich also schleu­nigst auf die Suche nach einem neuen Selbst­ver­ständnis, neuer Iden­tität und vor allem neuer Außen­wir­kung begeben." Quelle: Unser Mitteleuropa