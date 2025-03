Richard Graupner: Immer mehr „importierte Kriminalität“ – Das Bild von Bayern als sicherstem Bundesland verblasst

Gestern hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die Gesamtzahl der Straftaten ist leicht zurückgegangen, was – so Innenminister Joachim Herrmann – vor allem auf die Legalisierung von Cannabis zurückzuführen ist.

Richard Graupner, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, kommentiert das Zahlenwerk: „Alles Schönreden hilft nicht: Das Bild Bayerns als besonders sicheres Bundesland verblasst immer mehr. Selbst dem von Innenminister Herrmann gefeierten leichten Rückgang der Gesamtzahl an Straftaten steht eine Zunahme von 5000 Opfern im Vergleich zum Vorjahr gegenüber!

Äußerst erschreckend: Der Anteil von Nichtdeutschen unter allen Tatverdächtigen ist erneut angestiegen. Gravierend bemerkbar macht sich das vor allem bei schweren Gewaltdelikten, wie etwa den furchtbaren Terrorattacken durch Migranten in Aschaffenburg und München. Fast die Hälfte der Verdächtigen sind Ausländer. Ähnlich hohe Zahlen haben wir bei Raub, räuberischer Erpressung und Sexualverbrechen. Alarmierend zudem, dass sogenannte „Zuwanderer“ (also Asylbewerber, Geduldete, subsidiär Schutzberechtigte etc.) überproportional hoch in den Statistiken vertreten sind. Syrer, Ukrainer und Afghanen stellen prozentual die meisten Tatverdächtigen unter der Gruppe der Nicht-Deutschen.

Ich bedanke mich bei allen Polizeibeamten im Freistaat, die einen schweren, zunehmend gefährlichen Dienst verrichten, um die Bevölkerung zu schützen. Sie verdienen die Wertschätzung von uns allen. Umso weniger dürfen Politik und Gesellschaft auf die steigende Kriminalität mit einem Gewöhnungseffekt reagieren.

Mit mehr Personal und besserer Ausrüstung ist es nicht getan. Nötig ist vor allem Prävention, und die effektivste Prävention ist ein grundlegender Politikwechsel: sichere Grenzen, Zurückweisung von Illegalen, eine echte Abschiebe-Offensive und null Toleranz gegenüber Kriminellen, die sich als ‚Schutzsuchende‘ ausgeben. Mit der Union wird es das nicht geben, bereits jetzt zeichnet sich ab, dass auch das Wahlversprechen der ‚Migrationswende‘ gebrochen werden wird. Mehr Sicherheit in Bayern gibt es nur mit der AfD.“

Quelle: AfD Bayern