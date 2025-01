SSW-Fraktion im Landtag stellt sich neu auf

Neues Jahr, neue Gesichter und Rollen in der SSW-Landtagsfraktion: Christian Dirschauer wurde heute zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Dr. Michael Schunck rückt für den scheidenden Lars Harms als Abgeordneter nach.

Die Abgeordneten der SSW-Landtagsfraktion haben heute im Kieler Landeshaus ihren Vorstand neu gewählt. Der Fraktionsvorstand setzt sich nun wie folgt zusammen:

Fraktionsvorsitzender – Christian Dirschauer

stellvertretende Fraktionsvorsitzende (und weiterhin Landtags-Vizepräsidentin) – Jette Waldinger-Thiering

Parlamentarische Geschäftsführerin – Sybilla Nitsch

Die Wahlen erfolgten einstimmig.

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und bin dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Mit vollem Einsatz werde ich mich insbesondere für die Minderheiten und andere oft benachteiligte Gruppen einsetzen. Denn gerade bei einer schwierigen Haushaltslage erleben wir hier immer wieder Kürzungen, wie sich gerade etwa in Nordfriesland zeigt. Dies dürfen wir nicht zulassen. Ich setze mich für eine gleichberechtigte Gesellschaft ein und denke dabei auch an diejenigen, die sonst oft vergessen werden“, erklärt Christian Dirschauer.

Christian Dirschauer ist 43 Jahre alt und ist seit 2020 Mitglied des schleswig-holsteinischen Landtags. Zuvor war der Diplom-Verwaltungswirt in verschiedenen Positionen bei der Stadt Flensburg tätig, zuletzt als Leiter der Personalabteilung. Seit 2021 ist er Vorsitzender des SSW-Landesverbandes. Dirschauer ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Flensburg. Er gehört der dänischen Minderheit an.

Für den scheidenden SSW-Landtagsabgeordneten Lars Harms, der zum Jahreswechsel sein Mandat niedergelegt hat, rückt Dr. Michael Schunck nach. Er ist 56 Jahre alt, promovierter Biologe und lebt in Felm (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Zuletzt war er für ein Wirtschaftsforschungsinstitut im Gesundheitssektor tätig. Schunck engagiert sich seit Langem als Kommunalpolitiker für den SSW, unter anderem als Fraktionsvorsitzender im Kreistag Rendsburg-Eckernförde. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

„Es macht mir einfach Spaß, mich mit und für Menschen einzusetzen, zu unterstützen und mich für das Wohlbefinden stark zu machen“, so Michael Schunck. Diese Motivation habe ihn in die Politik geführt. Hier gilt sein besonderer Fokus dem Thema Umwelt. „Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ökologie und landwirtschaftlicher Ökonomie war mir immer wichtig. Für mich ist es wichtig, gemeinsam mit den betroffenen Menschen aus der Agrarökonomie nach einvernehmlichen Lösungen zu suchen und nicht über deren Köpfe hinweg Entscheidungen durchzusetzen.“

Darüber hinaus gibt es einige Änderungen bei den Fachsprecherinnen und Fachsprechern innerhalb der Fraktion. Die neue Aufteilung gemäß der entsprechenden Ausschüsse gestaltet sich wie folgt:

Soziales und Finanzen – Christian Dirschauer

Wirtschaft, Verkehr, Innen und Recht, Zusammenarbeit Hamburg/Schleswig-Holstein – Sybilla Nitsch

Bildung, Kultur, Europa – Jette Waldinger-Thiering

Umwelt und Agrar, Petition – Dr. Michael Schunck

