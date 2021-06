AfD Bundestagsreden (23.06): Sie plündern das deutsche Volk aus!

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse erklärt, wie mit der sogenannten Klimapolitik große Teile des deutschen Volkes ausgeplündert werden. Gedeckt vom jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wird weiter das wirre Ziel verfolgt, den angeblich menschengemachten Klimawandel durch CO2-Steuern und Emissionseinsparungen zu verhindern.

„Frau Künast, kümmern Sie sich um Ihre Zuckerrüben!“

Der unqualifizierten Zwischenrufen einer Frau Künast zum Trotz, erklärt der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner wie die Altparteien AfD-Vorschlägen letztendlich doch zur Verabschiedung verhelfen. Die kreative Leere in den übrigen Fraktionen treibt mittlerweile sonderbare Blüten. So werden zum Beispiel einfach leere Blätter eingereicht. Die AfD wirkt und sorgt – wenn auch über Umwege – dafür, dass Deutschland wieder normal wird.

Es droht der Bürgerkrieg!

Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Bernd Baumann, macht auf die Einschränkungen in Meinungs- und Forschungsfreiheit in Deutschland aufmerksam. In Frankreich haben bereits zahlreiche Generale vor einem Bürgerkrieg gewarnt, während in Deutschland Integrations- und Migrationsprobleme schlichtweg verschwiegen werden. An den Universitäten dürfe nicht kritisch geforscht werden, obwohl ethno-kulturelle Hintergründe einen maßgeblichen Einfluss auf die Integrationsentwicklung von Migranten haben. Es muss endlich eine offene Debatte geben über die Ursachen der vielerorts grundlegend gescheiterten Integrationspolitik und Lösungen gefunden werden, um die dadurch gewachsenen Probleme wieder zu beheben.

Grüne Fanatiker greifen nach staatlicher Macht – mit der Hilfe der CDU

Mit einem Antrag machen die Grünen deutlich, welche Gesellschaftsordnung sie anstreben. Wer zu der Gruppe der „nicht-colorierten People“ gehöre, sei von Grund auf verdorben, fasst der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi das grüne Papier zusammen. Wenn es nach den grünen Ideologen gehe, müssten „nicht-colorierte People“ überall überwacht und in speziellen Einrichtungen erzogen werden. Jedem sei angeraten, sich einmal mit der offenkundigen Weltanschauung der zukünftig möglicherweise auf der Regierungsbank sitzenden Grünen zu beschäftigen.

