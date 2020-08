AfD: Von der Entgleisung einer öffentlich-rechtlichen Journalistin, 365 Tagen im EU-Parlament, Finanz-Bilanz-Trickserei und Urlaub in deutschen Landen

Auch in diesem Wochenende informiert Sie die AfD-Nachrichtenzentrale in Berlin mit dem aktuellen Podcast. Mit Martin Renner, dem medienpolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, reden wir über die neuesten Entgleisungen der gebührenfinanzierten Gesinnungsjournalisten beim Norddeutschen Rundfunk.

Bundesvorstandsmitglied Joachim Paul kommentiert für uns, dass beim NDR wohl linke Extremisten versuchten, dem Social-Media-Mann der Bundeswehr eine rechte Gesinnung zu unterstellen. Wir ziehen mit Pressesprecher Tomasz Froelich eine Bilanz des ersten Jahres unserer neuen AfD-Delegation im EU-Parlament.

Wir bekommen vom AfD-Bundestagsabgeordneten Kay Gottschalk die Hintergründe aus dem Finanzausschuss des Bundestages, in dem sich diese Woche sowohl Merkels Finanz- als auch ihr Wirtschaftsminister wegen der Betrügereien und der Pleite von Wirecard von der Opposition „grillen“ lassen durften.

Ein Hörer empfiehlt uns Urlaub in Deutschland auf der Schwäbischen Alb mit einem Besuch des Stammsitzes der Hohenzollern und der AfD-Landesvorsitzende in Mecklenburg Vorpommern, Leif Erik Holm MdB, hält mit einem Tipp für sein Land dagegen. Dazu gibt es in „7 Tage Deutschland“ weitere Nachrichten aus den deutschen Ländern.

