AfD Bayern: Zahl der Firmenpleiten explodiert – Wir brauchen einen Neustart nach dem Vorbild von Milei, Trump und Musk!

Die Zahl der Insolvenzen stieg im Oktober um 22,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dies teilte das Statistische Bundesamt heute mit. Die Zunahme der Insolvenzen lag damit wieder deutlich im zweistelligen Bereich, wie fast jeden Monat seit Juni 2023.

Der industrie- und wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Oskar Lipp, kommentiert das wie folgt: „Die gescheiterte Ampel hat ganze Arbeit geleistet bei der Zerstörung unserer Wirtschaft: Längst erfasst die Deindustrialisierung alle Bereiche. Die Zahl der Firmen-Insolvenzen ist im Oktober explodiert: Extreme Energiekosten, Fachkräftemangel, massive Steuerbelastungen und lähmender Bürokratismus treiben unsere Unternehmen in den Ruin.

Auch unter einem Kanzler Merz, der sich in rote oder grüne Abhängigkeit begibt, wird sich nichts ändern. Sämtliche Fehlentscheidungen der Ampel setzen die Politik von CDU und CSU der Merkel-Ära fort.

Deutschland braucht eine fundamentale Wende in der Wirtschaftspolitik nach dem Vorbild von Javier Milei. In den USA wird sich Trump, unterstützt von Elon Musk, auf den richtigen, freiheitlichen Weg begeben. In Deutschland ist die einzige Alternative zur staatlich organisierten Selbstzerstörung die AfD.“

Sein Kollege Johannes Meier ergänzt als Leiter des Arbeitskreises Wirtschaft und Energie der AfD-Fraktion: „Auch in Bayern verstärkt sich die Insolvenzwelle: Im ersten Halbjahr 2024 stieg die Zahl der Firmen-Insolvenzen um 11,9 Prozent. Selbst große, traditionsreiche Unternehmen kapitulieren vor den Zumutungen von Bundes- und Staatsregierung: Soeben hat die Ziegler Holding GmbH aus Plößberg, einer der wichtigsten Arbeitgeber in Bayern, Insolvenz angemeldet. Dasselbe gilt für die Gruber Unternehmensgruppe aus Rötz-Bernried. Beide sind beim Bau von Holzhäusern führend. In der bayerischen Baubranche sprang die Zahl der Insolvenzen um 25,8 Prozent nach oben, und auch in anderen Branchen sieht es nicht besser aus. Die Staatsregierung ist dafür mitverantwortlich: Söder und Aiwanger wollen die linksgrünen Klimaziele sogar noch überbieten!

Wir müssen unverzüglich für günstige Energie durch Technologieoffenheit sorgen und die planwirtschaftlichen Vorgaben der Energiewende abschaffen!“

Quelle: AfD Bayern