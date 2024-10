AfD: Tatverdächtige bei Tötungsdelikten: Ausländeranteil steigt um 59 Prozent!

Eine AfD-Anfrage im Bundestag bringt brisante Zahlen ans Licht: Der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen an allen Straftaten hat sich von 28,7 Prozent im Jahr 2014 auf 41,1 Prozent im Jahr 2023 erhöht. Auch bei besonders schweren Straftaten wie zum Beispiel den vorsätzlichen Tötungsdelikten (Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen) ist die Entwicklung dramatisch. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen stieg in diesem Bereich von 29,3 Prozent im Jahr 2013 auf einen neuen Höchststand von 43,8 Prozent – eine Steigerung um 59 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit in der Polizeistatistik grundsätzlich als Deutsche erfasst werden.

Bedrückend sind auch die Zahlen im Deliktfeld der Sexualstraftaten (Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und so weiter). Hier ist die die Gesamtzahl der Straftaten von 11.282 im Jahr 2017 auf 12.186 im Jahr 2023 gestiegen – ein trauriger neuer Rekord wird somit erreicht. Auch der Ausländeranteil der Tatverdächtigen dieses Deliktfelds ist mit 37,2 Prozent enorm hoch.

Alle Verharmlosungen und Beschwichtigungen der vorherrschenden Migrationspropaganda werden mit dieser Anfrage Lügen gestraft. Es wird deutlich: Es muss gehandelt werden – schnell, entschlossen und nötigenfalls auch gegen den vorhersehbaren Empörungssturm von linken Medien, Lobbyisten, Aktivisten und NGOs.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner, der die Anfrage eingereicht hat, bringt es auf den Punkt: „Die Bundesregierung ignoriert das Problem gänzlich oder sieht sich nicht in der Lage, dem Ausmaß an importierter Gewaltbereitschaft etwas entgegenzusetzen.“ Wer sich als Ausländer nicht an unsere Regeln und Gesetze hält, „der hat in unserem Land nichts zu suchen“, betonte Brandner, der sich auch kritisch über die oftmals sehr milden Gerichtsurteile äußerte: Mit einer „Kuscheljustiz“ könne man dem Problem keinen Riegel vorschieben.

Nur mit der AfD wird der Rechtsstaat durchgesetzt – und nur mit der AfD werden kriminelle Täter ohne deutsche Staatsbürgerschaft konsequent abgeschoben."

Quelle: AfD Deutschland