AfD: Polizei prüft Tausende Einreise-Genehmigungen: Visa-Skandal im Baerbock-Ministerium immer größer!

Und wieder versinkt ein Ampel-Ministerium immer tiefer im Sumpf der Skandale: Die Visa-Affäre im Außenministerium von Annalena Baerbock (Grüne) wird immer größer! Inzwischen werden laut Medienberichten bereits Tausende Einreise-Genehmigungen kriminalpolizeilich untersucht. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Der Verdacht: Trotz mangelhaften beziehungsweise falschen Dokumenten ließen Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes (AA) afghanische Migranten über Pakistan nach Deutschland einreisen. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen des Verdachts der Rechtsbeugung.

Bereits im vergangenen Jahr war bekanntgeworden, dass das Auswärtige Amt krampfhaft versuchte, einen vermeintlichen Afghanen nach Deutschland zu holen, obwohl seine Identität ungeklärt war und er einen gefälschten Pass vorlegte. Einige Monate später zitierten Medienberichte aus einer brisanten E-Mail des Außenministeriums. Demnach wurde Druck auf die deutsche Botschaft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ausgeübt: An der Identität des Visum-Antragstellers bestünden „eigentlich keine Zweifel, falscher Pass hin oder her“. Eine erstaunliche Formulierung, die so viel über das Rechtsverständnis in Regierungsbehörden aussagt.

Das Bild wird abgerundet durch Innenministerin Faeser (SPD), die sich weigert, bundesweite Grenzkontrollen nach dem Ende der Fußball-EM fortzuführen. Dabei wurden seit dem 7. Juni im Zuge der Grenzkontrollen Hunderte Schleuser gefasst und Tausende illegale Einreisen verhindert. Doch das ficht Faeser nicht an. Stattdessen scheinen Faeser und Baerbock einen faktischen Pakt für illegale Massenmigration zu bilden: Eine Ministerin lässt die illegalen Migranten einfach über die Grenze spazieren, die andere hilft bei der Visa-Vergabe nach. Die AfD wird beides abstellen. Denn für uns hat der Schutz unserer eigenen Bürger vor Kriminalität und Visa-Missbrauch höchste Priorität!"

Quelle: AfD Deutschland