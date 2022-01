AfD Bundestagsreden (28.1): Es ist düster bestellt um unser Land!

Die Debatte um die Impf-Pflicht zeigt wie unter einem Brennglas, was in der Debattenkultur unserer Zeit schiefläuft: Mit Kritikern wird nicht sachlich diskutiert, sondern sie werden diffamiert, stigmatisiert und an den Pranger gestellt. Ungeimpfte werden wie Aussätzige behandelt und ihrer Rechte beraubt. Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, bleibt trotzdem standhaft: Die AfD lehnt jeglichen Impfzwang ab!

Sehen Sie hier die Rede im Video: Die Impfpflicht soll vom Corona-Staatsversagen ablenken! Obwohl die Corona-Impfstoffe nicht einhalten, was mit ihnen versprochen wurde, will die Ampel-Koalition krampfhaft den Impfzwang durchsetzen. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz macht deutlich, warum diese Bevormundungs- und Zwangspolitik die wirklichen gesundheitspolitischen Probleme ignoriert. Sehen Sie hier die Rede im Video: Direktwahl des Bundespräsidenten ermöglichen! 7 Tage Deutschland, der AfD-Wochenendpodcast – Ausgabe 4/22 vom 28.01.2022 Mit: 02:22 Stephan Brandner – der stellv. AfD-Bundessprecher fordert im Bundestag die direkte Wahl des Bundespräsidenten. Jedem Bürger eine Stimme, damit der Bundespräsident tatsächlich das ganze Volk repräsentiert. Außerdem macht sich Stephan Brandner seine Gedanken über die Dauer des Genesenenstatus innerhalb und außerhalb des Bundestages. 09:35 Martin Sichert – der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion sagt: Corona könnte längst vorbei sein, wenn die Altparteien – statt auf Panik und Hysterie – auf Medikamente und intelligente Tests setzen würden, die den Verlauf einer Corona-Erkrankung vorhersagen können. 16:05 Nachrichten der Woche aus den Landtagen und Landesverbänden 21:55 Daniel Freiherr von Lützow – der AfD-Landtagsabgeordnete aus Brandenburg ist federführend für die Einsetzung eines BER-Untersuchungsausschusses im Potsdamer Landtag zuständig. Wo sind die vielen Milliarden beim Bau des Hauptstadtflughafens versickert, welche Lehren kann die Politik aus dem Schönefelder Desaster ziehen? 28:32 Peter Boehringer – der Haushaltsexperte der AfD im Bundestag kann nur den Kopf schütteln über die Finanz-Jongleure der Scholz-Regierung. Die wollen einen Nachtragshaushalt für 2020 machen, Milliarden Schulden aufnehmen, die im Jahr 2021 hätten ausgegeben werden müssen. Doch 2021 ist vorbei. Was soll mit dem Geld wirklich passieren und was sagt unsere Verfassung zu solchen Deals, die fast etwas CumEx-Beigeschmack haben? 32:48 Nikolaus Kramer – der Chef der AfD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern ist entsetzt über einen ukrainischen Botschafter, der den deutschen Marine-Inspekteur Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach über die Klinge springen lässt, weil der ausspricht, was viele Soldaten und Offiziere denken. Quelle: AfD Deutschland