AfD Bundestagsreden (8.4): Kindergeld darf kein Anreiz zum Sozialtourismus sein!

Die Debatte über den Haushaltsplan für Familien, Senioren, Frauen und Jugend zeigt deutlich, wie gering der Stellenwert der Familie bei den Altparteien ist. Ein trauriger Zustand, findet die AfD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Schielke-Ziesing. Die Förderung von Familien sollte für die Politik eigentlich an erster Stelle stehen, mahnt die Abgeordnete an. Doch die „Ampel“-Koalition kürzt den Etat des Familienministeriums um 630 Millionen Euro. Sieht so etwa der „besondere Schutz“ der Familie aus, der in Artikel 6 des Grundgesetzes festgeschrieben ist?

Dabei leiden gerade Familien in allen Bereichen unter der völlig verfehlten Politik der Altparteien, die in den vergangenen Jahren gemacht wurde: Die Benzin- und Energiepreise explodieren, Wohnungen sind kaum zu bezahlen. Umso skandalöser ist es, wenn Kinder, die in Rumänien oder Polen leben, mit dem gleichen Kindergeld ausgestattet werden wie ein in Deutschland lebendes Kind. Schielke-Ziesing fordert vor diesem Hintergrund, dass das Kindergeld für die im Ausland lebenden Kinder endlich indexiert werden muss. Aber was soll man von einer Bundesregierung erwarten, die unter dem Deckmantel der Demokratie- und Toleranz-Förderung auch eine Stiftung finanziell unterstützt, deren langjährige Vorsitzende Anetta Kahane einst für die Stasi arbeitete? Nur mit der AfD kommt das Geld wieder dorthin, wo es hingehört: Nicht zur Stasi und zu den Sozialtouristen, sondern zu unseren Familien! Sehen Sie hier die Rede im Video: Bundestag-Debatte LIVE 08.04.2022 Sehen Sie hier die Bundestagsdebatten live auf AfD Kompakt: Bürgerprotest wirkt! | 7 Tage Deutschland, Ausgabe 14/22 des AfD-Wochenendpodcasts vom 08.04.2022 Vielen Dank an alle Spaziergänger, Demonstranten, Mailschreiber, Petitionsunterzeichner, Flaggezeiger – es ist ihr Verdienst, dass die allgemeine Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist. Die Straße hat es erneut bewiesen: Bürgerprotest wirkt. Die Impfpflicht kracht scheppernd vor die Wand. Ein Desaster nicht nur für die Ampel-Koalition, sondern für alle Altparteien. 00:52 Die Meinung unserer Hörer heute dazu im AfD-Podcast. 02:46 Für AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla war es vor allem auch unsere Kampagne „Gesund ohne Zwang“, die das Ende der irren Idee einer Impfpflicht eingeleitet hat. Wie er die Debatte im Bundestag diese Woche erlebt hat und ob er jetzt zufrieden ist – das fragen wir ihn heute im Podcast. Außerdem: 07:47 Grenzkontrollen? Eine Registrierung der vielen Flüchtlinge, die jetzt in unser Land strömen? Antifa-Faeser – die Innenministerin von der SPD – lehnt das rundum ab. Die AfD sagt: Es wäre schon nicht verkehrt, wenn wir wüssten, wer in unser Land kommt. Vor allem könnte das die Trittbrettfahrer aus dem Nahen und Mittleren Osten oder aus Afrika stoppen, die die offenen Grenzen als Einladung sehen, massenhaft illegal einzureisen. Wie wir uns das vorstellen und wie es umgesetzt werden könnte, dazu AfD-Innenpolitiker Gottfried Curio. Die GroKo und auch Linksgelb machen eine sogenannte „Energiewende“. Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke werden abgeschaltet. Die „Erneuerbaren“ – Solar und Windkraft – sollen unsere Energie liefern. Was das für ein gefährliches Märchen ist, erfahren wir gerade. 17:54 Dazu der klimapolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Karsten Hilse, bei uns. 23:28 Und der verkehrspolitische Sprecher, Dirk Spaniel, berichtet, wie die hohen Dieselpreise sich direkt in den Verbraucherpreisen niederschlagen und uns an der Kasse beim Wocheneinkauf zusammenzucken lassen. Dazu unser Schwerpunkt in 7 Tage Deutschland. Quelle: AfD Deutschland