AfD fragt: Wieviel Open Society steckt in ARD und ZDF?

Weiter berichtet McMahon: "Die Abgeordneten Petr Bystron, Udo Hemmelgarn, Nicole Höchst und Uwe Schulz vom „Kongress der Freien Medien“ wiesen darauf hin, dass in einer zufälligen Stichprobe am 5. und 6. April 2020 gleich mehrere Open-Society-Lobbyisten im Nachrichten-Programm von ARD und ZDF ihre „Expertise“ von sich geben durften, ohne als Lobbyisten identifiziert zu werden.

Am Montag, den 5. April sendete die Tagesschau um 20 Uhr einen Bericht über Migranten in Moria, Lesbos. Darin durfte der „Migrationsexperte“ Gerald Knaus vom European Stability Initiative sagen: “Es geht immerhin darum, eine humanitäre Katastrophe in Griechenland zu vermeiden.“ Knaus, bekannt als Berater von Angela Merkel in der Migrationskrise 2015–16, durfte am 7. April wieder in der Tagesschau zum Thema sprechen und behaupten, es gebe „14.000 Kinder“ unter den Migranten in Griechenland, eine Zahl, die Tichy‘s Einblick auseinandernahm.

Um 21:45 h sprach im Heute Journal „Datenrechtsexperte und Aktivist“ Ulf Burmeyer von der Gesellschaft für Freiheitsrechte mit Claus Kleber ganze 5:50 Minuten über die „Corona-App“ und versuchte „den Bürgern die Angst zu nehmen“. In den Tagesthemen am selben Abend um 23 h sprach die Teheran-Korrespondentin Natalie Amiri den Kommentar und verlangte mit Blick auf Ungarn „eine Abrechnung mit EU-Staaten … die meinen, die Demokratie zu unterwandern“. Amiri moderiert seit 2019 in der Urania Berlin für die Open Society Foundations die Gesprächsreihe „Urania kontrovers“. Die Regierung von Victor Orbán ist bekannt dafür, Amiris Arbeitgeber George Soros zu kritisieren.

Am Dienstag, den 6. April sendete die Tagesschau um 20:00 h einen kritischen Bericht von Stefanie Dodt über Arbeitsbedingungen bei Amazon USA in der Corona-Krise und interviewte die „Aktivistin“ Dania Rajendra der Anti-Amazon-NGO Athena for All, die laut David Streitfeld in der New York Times von George Soros mitbegründet wurde.

Um 23:15 h lieft die „Die Story im Ersten: Der schwache Staat“ von Anna Tillack und Anna Klühspies (SWR/BR), und zeigte ein Interview mit dem „Rechtsextremismusforscher“ Matthias Quendt vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, Jena, das von der der OSF-nahen Amadeu-Antonio-Stiftung und dem Bundesforschungsministerium (2019: 1,572 Millionen Euro) finanziert wird. Anna Tillack versuchte bereits im Sommer 2019 zusammen mit den Open Society NGOs Correctiv, Frag den Staat und Access Info Europe die Grenzschutzagentur Frontex wegen angeblicher „exzessiver Gewalt, Schläge, Misshandlungen“ mit einer Schmutzkampagne in Verruf zu bringen.