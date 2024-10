AfD: Kindergeld-Zahlungen ans Ausland schon bei 525 Millionen €: Unsere Kinder zuerst!

Welches Land der Welt lässt sich auf eine solche Weise ausnutzen? 525,7 Millionen Euro wurden allein im vergangenen Jahr als Kindergeld-Zahlung an ausländische Konten überwiesen – das zeigt eine Auswertung der Bundesagentur für Arbeit. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren es 35,8 Millionen Euro. Die Zahlungen sind somit auf mehr als das 14-Fache gestiegen! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Während Faeser und Scholz die Bevölkerung einlullen und Maßnahmen gegen die massenhafte Sozialmigration vorgaukeln, wird unser Land in Wahrheit immer krasser ausgebeutet. Die Gesamtzahlungen zwischen 2010 und 2024 betragen mehr als vier Milliarden Euro.

Für uns steht es vor dem Hintergrund dieser Zahlen außer Frage: Wir müssen jegliche Missbrauchsfälle durch ausländische Kindergeld-Bezieher unterbinden und uns mit höchster Priorität dafür einsetzen, dass mit unserem Steuergeld zuerst unsere eigenen Kinder gefördert werden.

Dazu gehört auch, Leistungsansprüche abzusenken. „Wir fordern die Bundesregierung daher dazu auf, das Kindergeld auf die Lebenshaltungskosten vor Ort abzusenken, damit der deutsche Steuerzahler endlich Entlastung findet“, sagt René Springer, sozialpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Gleichzeitig müssen wir die illegale Massenmigration stoppen, um die völlige Ausblutung unseres Sozialstaates zu verhindern. Zu den notwendigen Schritten in diese Richtung gehören geschützte Grenzen, konsequente Abschiebungen und die Umwandlung von Geldleistungen an Asylbewerber in Sachleistungen.

Doch während die AfD am Thema dranbleibt und eine Migrationswende fordert, zeigt die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann bei der Kindergeld-Diskussion ihr wahres Gesicht. Tillmann spricht verharmlosend von „wenigen, ärgerlichen Missbrauchsfällen“ und sieht offenbar keinen dramatischen Handlungsbedarf. Kein Wunder, denn laut ihrer Internetpräsenz will sie damit beginnen, die Welt zu retten, während ihr die Rettung Deutschlands nicht über die Lippen kommt – typisch für die Gesinnung der weiterhin merkeltreuen CDU. Nur die AfD will und kann Deutschland retten – und dazu gehört auch, dass dem Missbrauch des Kindergeld-Bezugs durch ausländische Familien klipp und klar ein Riegel vorgeschoben werden muss."

Quelle: AfD Deutschland