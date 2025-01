Merz gegen verlässliche Kernkraft: Zeit für bezahlbaren Strom mit der AfD!

Die Maske fällt: Unverhohlen hat CDU-Parteichef Merz sich zu einem gigantischen Wählerbetrug seiner Partei bekannt. Obwohl im CDU-Wahlprogramm „die Wiederaufnahme des Betriebs der zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke“ in Aussicht gestellt wird, hat Merz einem solchen Wiedereinstieg in die Kernkraft nun eine Absage erteilt. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: „Die werden abgebaut, die werden dekontaminiert“, sagte Merz über die drei zuletzt abgeschalteten drei Kernkraftwerke. Hinsichtlich einer Rückkehr zur Kernkraft sei „wahrscheinlich nichts mehr zu machen.“ Das heißt im Klartext: Auch unter einem CDU-Kanzler Merz geht es weiter mit grüner Stromverteuerung, mit Windrad-Kult und systematischer Industriezerstörung! Das CDU-Wahlprogramm ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Es war die CDU, die bereits 2011 den sachlich völlig unbegründeten Ausstieg aus der Kernenergie in die Wege leitete und damit einen entscheidenden Grundstein für unseren dramatischen wirtschaftlichen Niedergang legte. Im November des vergangenen Jahres war zudem ein Skandalpapier der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Energiepolitik bekannt geworden. Die Unionsfraktion, die nach außen hin eine Ablehnung der grünen Klima- und Energie-Agenda vorgaukelt, bekannte sich in diesem Papier ausdrücklich zur „Energiewende“ einschließlich CO2-Bepreisung und Heizungsgesetz. Man müsse das Heizungsverbot von Robert Habeck lediglich technologieoffener und handwerklich besser gestalten. Lassen wir Friedrich Merz und die CDU mit ihrem dauernden Wählerbetrug nicht durchkommen! Es ist das Geschäftsmodell dieser Partei, die AfD verbal zu kopieren, um dann tiefgrüne Ideologie-Politik umzusetzen. Die AfD ist die einzige Partei, die die „Energiewende“ immer abgelehnt hat und ablehnen wird. Die Geschichte hat uns mit dieser Position auf ganzer Linie Recht gegeben, denn längst hält eine deutliche Mehrheit der Bürger den Kernkraft-Ausstieg für einen Fehler. Deutschland hat keine Zeit mehr für die miesen Wahlkampf-Tricksereien der Merz-CDU. Es ist Zeit für bezahlbaren Strom mit der AfD!" Quelle: AfD Deutschland