Dumm, Affe oder Covidiot: Diese Bundestagsabgeordneten werden am häufigsten beleidigt

1,9 Prozent: So hoch ist der Anteil an Tweets über die amtierenden Bundestagsabgeordneten, die mindestens eine Beleidigung enthalten. Bei den AfD-Parlamentariern sind es sogar drei Prozent. Das hat die Informationsplattform Betrugstest.com herausgefunden.

Im Zuge der Analyse wurden insgesamt rund 2,2 Millionen Tweets seit April 2021 untersucht. Berücksichtigt wurden alle Mitglieder des Bundestags, die in mindestens 1.000 Tweets mit ihrem offiziellen Account verlinkt sind.



Diese Politiker kriegen die meisten beleidigenden Tweets ab

Im Hinblick auf alle Tweets wird Stephan Brandner von der AfD, welcher bereits durch Kontroversen wie der Verweigerung einer Mund-Nasen-Bedeckung im ICE auffiel, auf Twitter am häufigsten beschimpft: Mit über 3.600 beleidigenden Tweets belegt der AfD-Politiker den ersten Platz des Rankings. Auf dem zweiten Rang folgt SPD-Politiker und langjähriger Oppositionsführer Dr. Ralf Stegner, der sich in 2.200 Tweets einer negativen Äußerung stellen muss. Auch die Politiker der Union polarisieren im Netz: Paul Ziemiak (CDU), der unter Annegret Kramp-Karrenbauer das Amt des Generalsekretärs bei den Christdemokraten bekleidete, wird in etwa 2.000 Beiträgen beleidigt.

Glücklicher Verlierer ist Christoph Schmid (SPD): Nur zwei der an ihn gerichteten Tweets enthalten beleidigenden Inhalt. Ähnlich harmonisch geht es beim Twitter-Account der Sozialdemokratin Verena Hubertz zu, die lediglich dreimal zur Zielscheibe der Nutzer wird. Je vier Beleidigungen richten sich gegen Kordula Schulz-Asche (Bündnis 90/Die Grünen) und Simone Borchardt (CDU).

Dieser Politiker wird anteilig am häufigsten beleidigt

Zu Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wurden insgesamt 94.951 Tweets untersucht, die seinen offiziellen Twitteraccount verlinkt haben und somit direkt an ihn adressiert waren. 1,6 Prozent davon (1469 Tweets) enthielten Beleidigungen, womit es hier noch relativ gesittet zuging. Schlimmer trifft es einen Politiker von Bündnis 90/Die Grünen an der Spitze des Rankings: Sechs Prozent der Tweets an Kai Gehring sind beleidigend. Mit je 4,2 Prozent folgen Peter Heidt (FDP) und Saskia Weishaupt (Bündnis 90/Die Grünen) auf dem zweiten Platz. Ähnlich hoch ist der Anteil bei der AfD-Abgeordneten, Nicole Höchst: 4,1 Prozent der Tweets enthalten eine Beleidigung.

Es geht aber auch harmonisch zu bei den Grünen: Omid Nouripour, Vorsitzender der Partei, wird verhältnismäßig selten beleidigt: Lediglich 0,5 Prozent der Tweets fallen negativ auf. Tessa Ganserer (Bündnis 90/Die Grünen) wurde zwar von der AfD-Fraktionsvorsitzenden Beatrix von Storch beleidigt, nicht aber von der Twitter-Community: In lediglich 1,2 Prozent der Tweets wird die Abgeordnete attackiert. Beliebtestes Mitglied der Regierung ist Christian Lindner: Mit einem Anteil von 1,2 Prozent liegt der Bundesfinanzminister weit hinten im Ranking.

Diese Schimpfworte fallen am häufigsten

"Dumm" und "blöd" sind die Mitglieder des deutschen Bundestages nach Ansicht der Twitter-Gemeinde: Beide Wörter fallen im Verhältnis zu allen Beleidigungen am häufigsten (17,2 bzw. acht Prozent). Der Vulgärausdruck "Arsch" belegt mit 7,5 Prozent den dritten Platz. "Affe" landet mit 7,36 Prozent auf dem vierten Platz. Platz fünf geht an die heikle Beleidigung als "Nazi" mit 7,29 Prozent von allen festgestellten Beleidigungen. Die Corona-Pandemie macht sich auch auf Twitter bemerkbar: Die Bezeichnung "Querdenker" gehört mit 3,6 Prozent zu den Top Ten der häufigsten Beleidigungen im Vergleich. Auch als "Covidioten" werden die Politiker oft bezeichnet (0,7 Prozent).

Über diese Politiker gibt es das meiste Diskussionspotential

Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD) ist als Empfänger von rund 14.000 Tweets der Politiker mit dem größten Diskussionspotential. Lauterbach ist seit der Corona-Pandemie gern gesehener Gast in Talkshows und seit 2021 als Bundesgesundheitsminister im Amt. Besonders häufig fällt der Name des Bundesgesundheitsministers im Hinblick auf das Schimpfwort "dumm" (1.110 Nennungen). Über Stephan Brandner (AfD) wird in 10.800 Tweets ebenfalls häufig gesprochen. Oppositionsführer und Parteivorsitzender der CDU, Friedrich Merz, sorgt mit einem Volumen von 10.700 Tweets auch für viel Gesprächsstoff.

Datenbasis: Insgesamt wurden 2.221.461 Tweets über 192 Mitglieder des aktuellen deutschen Bundestages ermittelt und auf 74 Schlagworte hin untersucht. Berücksichtigt wurden alle MdB, die in mindestens 1.000 Tweets mit ihrem offiziellen Account verlinkt sind. Für die Untersuchung wurden alle Tweets zwischen 26.04.2021 und dem 14.02.2022 erfasst.

Quelle: Betrugstest.com (ots)