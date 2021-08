AfD Bundestagsreden (10.8): Warum gibt es in anderen Ländern eigentlich keine Briefwahl?

Der AfD-Landtagsabgeordnete Torben Braga erklärt, warum es keine Briefwahl in anderen Ländern gibt. Diese sind schlicht und einfach an massivem Wahlbetrug gescheitert. Warum sollte das in Deutschland anders sein?

Sehen Sie hier die Rede im Video: AfD im Gespräch: Die Flutkatastrophe und ihre Folgen Persönliche Schicksale und Familientragödien, eigene Erfahrungen und die Tatkraft der Jungen Alternative. Darüber sprechen Carlo Clemens, JA-Bundesvorsitzender, Damian Lohr, Landtagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz und Rüdiger Lucassen, Bundestagsabgeordneter und Landesvorsitzender der AfD Nordhrein-Westfalen. Sehen Sie hier das Video:

AfD persönlich: Leif-Erik Holm zum AfD-Wahlkampf zur Bundestagswahl Der Radiomoderator Leif-Erik Holm ist AfD-Bundestagsabgeordneter und Spitzenkandidat zur Bundestagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. In einer neuen Ausgabe von „AfD persönlich" berichtet Holm gegenüber „AfD TV" von seinen Beweggründen, sich politisch zu engagieren: Meinungsfreiheit, Marktwirtschaft und bürgerliche Werte. Das Ziel bei der Bundestagswahl ist für Holm klar: „Wir wollen stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern werden!" Sehen Sie hier die neue Ausgabe von „AfD-TV":