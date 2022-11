SSW ist klar für die Kommunalwahl – Schäfer-Quäck erneut Spitzenkandidatin

Spitzenkandidatin des SSW zur Kommunalwahl ist Susanne Schäfer Quäck. Ein Kreisparteitag am Donnerstagabend (24.11.) im Flensborghus hat die Verwaltungsangestellte am Kraftfahrtbundesamt und SSW-Fraktionsvorsitzende auf Listenplatz 1 für die Wahl im Mai 2023 gesetzt. Insgesamt stellen sich 28 Kandidatinnen und Kandidaten in den 22 Wahlkreisen und auf der Liste für die Minderheiten- und Regionalpartei in Flensburg zur Wahl. Dies berichtet die SSW.

” Ich freue mich sehr darüber, dass wir so viele Kandidaten für die Arbeit in der Politik begeistern können. Wir treten mit einem Team an, dass in jeder Hinsicht vielfältig ist und sich herausragend ergänzt. Gemeinsam werden wir uns in der neuen Wahlperiode dafür einsetzen, dass niemand in diesen schwierigen Zeiten im Regen stehen gelassen wird, dass die besondere kulturelle Vielfalt Flensburgs gepflegt wird und dass die Stadtentwicklung mit Respekt vor den Besonderheiten unserer wunderschönen Stadt vorangebracht wird“, erklärt Susanne Schäfer Quäck nach der Kandidatenkür, die bis zum späten Donnerstagabend dauerte.

Auf den aussichtsreichsten Listenplätzen 2 bis 10 setzt der SSW auf eine Mischung von erfahrenen und neuen Kräften. Auf Platz 2 steht der Architekt Glenn Dierking, der sich seit Jahrzehnten im Rat vor allem für eine behutsame Stadtplanung einsetzt. Platz 3 erhielt der Journalist und kulturpolitische Sprecher Daniel Dürkop. Platz 4 ging an die Verwaltungsangestellte Bettina Hub und Platz 5 an den Studierenden Mats Rosenbaum. Auf den Plätzen 6 bis 10 folgen Martin Lorenzen, Dirk Jäger, Jannik Beyer, Ulrike König und Svea Wanger

Aktuell ist der SSW mit 8 Mitgliedern in der Ratsversammlung vertreten. Er stellt damit neben der CDU die größte Fraktion in der Ratsversammlung. Außerdem nehmen 13 Mitglieder als bürgerschaftliche Mitglieder der verschiedenen Ausschüsse an der kommunalpolitischen Arbeit teil.

SSW Wahlkreiskandidaten Kommunalwahl 2023

1. Daniel Dürkop

2. Mats Rosenbaum

3. Martin Lorenzen

4. Ulrike König

5. Glenn Dierking

6. Susanne Schäfer-Quäck

7. Philipp Bohk

8. Rainer Schöpp

9. Jannik Beyer

10. Svea Wanger

11. Mads Lausten

12. Michael Wolhardt

13. Susanne Frodermann

14. Merit Meta Meyer

15. Bettina Hub

16. Dirk Jäger

17. Michaela Blumenberg

18. Katrin Möller

19. Lars Bethge

20. Christian Dirschauer

21. Rasmus Meyer

22. Anders Kring

SSW Flensburg Listenkandidaten Kommunalwahl 2030

Susanne Schäfer-Quäck Glenn Dierking Daniel Dürkop Bettina Hub Mats Rosenbaum Martin Lorenzen Dirk Jäger Jannik Beyer Ulrike König Svea Wanger Philipp Bohk Lars Bethge Rainer Schöpp Michaela Blumenberg Mads Lausten Susanne Frodermann Maureen Hölzl Merit Meyer Christian Dirschauer Anders Kring Katrin Möller Michael Wolhardt Rasmus Meyer Jytte Nickelsen Klavs Nørtoft Tine Andresen Stefan Seidler Peter von der Wehl

Quelle: SSW