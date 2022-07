Dr. David Martin: "700 Millionen Menschen weltweit werden bis 2028 an COVID-19-Impfungen sterben!"

Dr. David Martin, ein mittlerweile führender Medizin-Experte im Gebiet der Impfschäden-Forschung, war zu Gast beim unabhängigen US-Journalisten Greg Hunter (US Watchdog)*, der sich auf die jüngsten Drohungen von Pfizer-CEO Albert Bourla bezieht, „Impfgegner“ wegen „Fehlinformation“ zu verklagen, und er fragt Dr. Martin, ob er glaube, dass die Impfstoffhersteller, die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, die NIH und die CDC mit ihrem Massengenozid davonkommen werden? Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet das Magazin: "Dr. Martin antwortet, dass sie damit nicht durchkommen werden, und er erklärt, dass der Grund, warum wir nicht sehen, dass Pfizer oder Moderna Leute wie ihn verklagen, die Informationen preisgeben, die für Strafverfahren gegen sie von Bedeutung sind, darin liegt, dass man, um Verleumdung oder üble Nachrede zu beweisen, „tatsächlich den Beweis erbringen muss, dass das, was wir gesagt haben, nicht wahr ist, und das Problem ist, dass 100% der Beweise, über die wir sprechen, wahr sind.

„Das Gute daran ist, dass sie drohen können, so viel sie wollen, das Schlechte daran ist, dass sie Dinge offenlegen müssten, die sie garantiert niemals offenlegen werden – und in der Tat steht der Schuh am anderen Fuß.

„Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben wir im März die allererste Bundesklage gegen den Präsidenten [Biden], gegen das CMS und gegen das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienstleistungen in Utah eingereicht. Die mündliche Verhandlung zu diesem Fall findet am 6. Juli statt, und wir werden nicht nur nicht wegen Verleumdung oder Fehlinformation verklagt, sondern wir ziehen die Leute tatsächlich strafrechtlich zur Verantwortung für ihren innerstaatlichen Terrorismus, ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Geschichte der Bewaffnung mit dem Coronavirus, die bis ins Jahr 1998 zurückreicht.“

mRNA-Impfungen als biologische Kampfstoffe

Greg verweist auf die Hunderttausende von Amerikanern, die durch die Biowaffen von COVID-19 und seinen „Impfstoff“ getötet und verstümmelt wurden, und er fragt, ob es noch schlimmer werden wird?

Dr. Martin bejaht diese Frage: „Tatsache ist, dass die mRNA, wenn sie einem Menschen injiziert wird, was bei den derzeitigen Manipulationen der Fall ist, den menschlichen Körper dazu bringt, ein geplantes Toxin zu produzieren – und mit ‚geplantes Toxin‘ meine ich das Spike-Protein, das dem Spike-Protein des Coronavirus nachempfunden ist, und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das Spike-Protein, das durch die Injektion hergestellt wird, nach eigenem Eingeständnis eine Computersimulation einer Chimäre des Spike-Proteins des Coronavirus ist. Es handelt sich in der Tat nicht um einen Coronavirus-Impfstoff, sondern um ein Spike-Protein, das den menschlichen Körper zur Produktion eines Toxins veranlasst – und dieses Toxin ist seit anderthalb Jahrzehnten als bekannter „biologisch bedenklicher Stoff“ im Hinblick auf biologische Waffen gelistet.

„Tatsache ist, dass es sich bei den Injektionen um einen Akt der Biowaffe und des Bioterrorismus handelt, nicht um eine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit, und die Fakten sind ganz einfach: Dies war vorsätzlich, dies war tatsächlich eine Aktion, die gezielt durchgeführt wurde, wie 2015 in der Nationalen Akademie der Wissenschaften enthüllt wurde, als Peter Daszak, der oberste Geldwäscher, der Mann, der während des Moratoriums der Funktionserweiterung Geld an die Wuhan-Labore in China schickte, als er die Aussage machte, die ich viele, viele Male wiederholt habe – und ich werde fortfahren und sie für Ihr Publikum vorlesen:

„Um die Krise zu überstehen, müssen wir in der Öffentlichkeit das Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen, wie etwa eines Impfstoffs gegen das Pan-Coronavirus, stärken. Ein wichtiger Faktor sind die Medien, und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen vorzudringen. Die Investoren werden uns folgen, wenn sie am Ende des Prozesses einen Gewinn sehen.

Peter Daszak erklärte 2015, dass es sich bei dieser ganzen Aktion um eine Kampagne des nationalen Terrors handelte, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, eine universelle Impfstoffplattform mit einer bekannten biologischen Waffe zu akzeptieren – und das sind seine eigenen Worte, nicht meine Interpretation.“

700 Millionen Menschen könnten sterben

Dr. Martin erinnert uns daran, dass „2011, als die Bill & Melinda Gates Foundation, die chinesische CDC, der Wellcome Trust – Jeremy Farrar vom Welcome Trust – und andere das „Jahrzehnt der Impfung“ veröffentlichten, ihr erklärtes Ziel eine Reduzierung der Weltbevölkerung um 15 % war.

„Stellen Sie sich das vor. Das sind etwa 700 Millionen Menschen, die sterben…“

Ralph Baric veröffentlichte ein Papier, in dem er sagte, dass das Virus 1 Coronavirus des Wuhan Institute of Virology, Zitat: „Bereit für das Auftauchen beim Menschen“, Zitatende.

„Sie wussten es also die ganze Zeit. Sie wussten seit 2005, dass es eine Biowaffe ist. Sie wussten, dass es Populationen auslöscht, Populationen schädigt, Populationen einschüchtert und zwingt, und sie taten das alles ganz bewusst mit dem Ziel, die Menschheit zu vernichten…Nach ihren eigenen Schätzungen suchen sie 700 Millionen Menschen [tot] weltweit und das würde die Beteiligung der USA daran, sicherlich, als Anteil der injizierten Bevölkerung irgendwo zwischen 75 und 100 Millionen Menschen [tot] setzen…“

„Bis zum Jahr 2028 zeichnet sich ein winziges Problem ab, nämlich die Illiquidität der Sozialversicherungs- und Medicare/Medicaid-Programme, so dass es umso besser ist, je weniger Menschen Sozialversicherungs‑, Medicare- und Medicaid-Empfänger sind. Es überrascht nicht, dass dies wahrscheinlich einer der Beweggründe für die Empfehlung war, dass Menschen über 65 Jahren als erste eine Finanzspritze erhalten sollten.“

Die veränderte DNA der Geimpften

Hier gibt es noch viel mehr, einschließlich der Auswirkungen, die die Zwangsimpfung von Gesundheitspersonal und Piloten von Fluggesellschaften zu haben beginnt, und er zerstreut die Desinformation der Regierung, von NewsGuard und anderen darüber, dass Vakzine nicht in der Lage ist, unser Genom zu verändern, indem er sagt: „Dies ist in ihren eigenen Daten bewiesen, dass die mRNA die Fähigkeit hat, sich in die DNA des Menschen einzuschreiben, und als solche werden die langfristigen Auswirkungen nicht nur symptomatisch sein. Die langfristigen Auswirkungen werden darin bestehen, dass das menschliche Genom der injizierten Personen verändert wird…

„Zehn Jahre lang haben ihre eigenen Daten gezeigt, dass dies der Fall ist, und diese Daten sind veröffentlicht. Das ist unumstößlich, es sind ihre Daten, nicht meine.

Übrigens, wer daran zweifelt, sollte sich das Projekt Darwinian Chemical Systems ansehen, das von der National Science Foundation finanziert wurde und aus dem das Unternehmen hervorging, das wir heute als Moderna kennen.

Es steht außer Frage, dass es ihnen gelungen ist, die mRNA dazu zu bringen, sich in die DNA einzuschreiben. Das ist der Grund, warum das Unternehmen gegründet wurde.“

Mit anderen Worten: Jeder, der eine Impfung – und sei es nur eine – erhalten hat, verfügt nun über eine veränderte DNA, und Dr. Martin ist der Ansicht, dass einige der schädlichen Auswirkungen, die wir beobachten, auf die abnormen Faltungsvariationen der Chromosomen zurückzuführen sind, die durch die Impfungen entstanden sind.

Wie immer ist Dr. Martin hervorragend informiert und wortgewandt, und auch dieses Interview mit ihm sollte man sich nicht entgehen lassen."

Quelle: Unser Mitteleuropa