Der Schlüssel liegt in deinen Händen

Die Autorin, Doris Kur­s­chatke, befasst sich seit über 20 Jahren als ganz­heitlich aus­ge­richtete Phy­sio­the­ra­peutin intensiv mit Hände-Behand­lungen. Die posi­tiven Wir­kungen wurden bereits bei zig­tau­senden Behand­lungen von ihr sowie von aus­ge­bil­deten The­ra­peuten, die mit dieser Methode behandeln, bestätigt und daraus erwuchs dieser Erfahrungsschatz. Mehr dazu im nachfolgenden Beitrag bei "Die Unbestechlichen".

Weiter dazu folgendes: "Zunächst geht es um die Wert­schätzung gegenüber unseren häufig ver­nach­läs­sigten, wich­tigsten Werk­zeugen. Berüh­rungen, sowie wohl­wol­lende Be-hand-lungen akti­vieren unsere Glücks- und Kuschel­hormone Sero­tonin und Oxy­tocin. Aus­führ­liche neu über­ar­beitete Reflex­tafeln, sowie zahl­reiche Zeich­nungen, Fotos, bzgl. Vor­übungen und Griff­tech­niken, gepaart mit Affir­ma­tionen und Zitaten und Cha­kra­bezug ergänzen den umfas­senden Wis­sens­schatz über die Hände.

Zusätzlich werden viel­fältige Tipps gegeben zu Indi­ka­tionen, Dosierung, Anwen­dungs­be­reichen, Wir­kungen (auf die inneren Organe, Kreislauf, das Gehirn, die Wir­bel­säule, Becken, Beine, Zähne, sowie zum see­li­schen Aus­gleich), sowie Ernährung, ener­ge­tische Auf­ladung und Pflege der Hände. So ist dieser Rat­geber eine wert­volle Ergänzung, einer­seits für den Laien als Selbst­hilfe, zur Unter­stützung in der Familie und als zärt­licher Aus­tausch in Bezie­hungen ideal geeignet.

Ande­rer­seits ist diese ganz­heit­liche, äußerst wir­kungs­volle Methode auch eine groß­artige Berei­cherung zur Pro­phylaxe und The­rapie für Ärzte, The­ra­peuten, Heil­prak­tiker, sowie im Bereich Pflege, Hospiz und Wellness, nach dem Motto: „Es ist Dir in die Hände gelegt“, bzw. „Ich fühle mich gut be-hand-elt“. Dieses Buch wird unseren gran­diosen Werk­zeugen: Hände (Aris­to­teles nannte sie: „Das Organ der Organe“), die häufig bis zu 16 Std. im Haushalt, Garten, Werk­statt, Büro, Praxis… im Einsatz sind, überaus gerecht und füllt ein längst über­fällige Lücke im Gesundheitsbereich."

Quelle: Die Unbestechlichen