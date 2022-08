Dr. Michael Treina: Fremdenergien als Krankheitsursache

Wie bereits in früheren Filmen erwähnt, kann die Ursache von bestimmten gesundheitlichen Störungen bei fremden Energien liegen, die das menschliche System von aussen beeinträchtigen. Im Film wird aufgezeigt, dass diese Fremdenergien von Menschen oder aber auch von nicht-menschlichen Wesen stammen können. Weiter wird unterschieden, ob die Fremdenergien beseelter oder nur struktureller Natur sind. Im Falle von strukturellen Fremdenergien beobachtet Dr. Michael Treina sowohl rein geistige als auch technische Strukturen bis hin zu komplexen Robotersystemen bei seinen Klienten.

Fremdenergien können die betroffenen Menschen stören, indem sie nicht nur ausgewählte biologische Prozesse im Körper sondern auch Denk-, Glaubens- und Verhaltensmuster verändern. Oftmals resultiert in der Folge davon eine körperliche oder psychische Krankheit. Anhand von Fallbeispielen wird die Wirkung von solchen Fremdenergien und Wege zu deren Auflösung aufgezeigt.

Dr. Michael Treina (PhD) arbeitet als Management Consultant, Coach und Psychokinesiologe. Er ist eine Forschernatur und hat sein Leben lang versucht zu verstehen, was die Dinge wirklich antreibt. In den letzten zehn Jahren hat er gelernt, mit dem Unbewussten seiner Kunden zu arbeiten. Dadurch ist es ihm möglich besser zu verstehen, was die tieferen und nicht materiellen Ursachen von vielen Störungen sind, die Menschen in der Berufswelt, in ihrer Gesundheit oder ihrem Glücklichsein behindern. Er entdeckte bei seiner Arbeit, dass das Unbewusste des Menschen aus verschiedenen unter- und überbewussten Teilen besteht, die gezielt angesprochen werden können.

Viele der heute beobachteten Störungen sind somit auf der feinstofflichen Ebene heilbar. Über einen erheblichen Teil der oft sehr tief liegenden Ursachen wird in unserer Gesellschaft kaum je gesprochen, oftmals sind sie sogar tabu. Menschen können mit dem entsprechenden Wissen viel mehr selbst heilen und auflösen, als das Mainstream-Denken vermuten lässt. Das steht teilweise im Widerspruch zu Lehrmeinungen der Moderne, sei es in der Medizin, Psychologie oder der klassischen Physik.

Der Autor hat sein Wissen in Form eines Buches veröffentlicht und bringt in Kursen sein Wissen und sein methodisches Know-how interessierten Therapeuten bei. In Referaten wendet er sich auch gerne direkt an die Menschen, um sein Wissen weiterzugeben.