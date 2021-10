Was passiert nach einer mRNA-Impfung in den Blutgefäßen? Und wie wahrscheinlich ist eine Thrombose?

Selten war die Stimmung in Friedenszeiten so aufgeheizt, die Gesellschaft so gespalten wie heute. Was einst der „Volksverräter“ und dann der „Klassenfeind“ war, ist heute der „Corona-Leugner“. Um in diese Hass-Kategorie eingeordnet zu werden, braucht man keineswegs das Virus und seine Gefährlichkeit zu leugnen – es reicht, kritischen Stimmen zu den Maßnahmen und zum Impfen auch nur Gehör zu verschaffen. Ich weigere mich, diesen Corona-Totalitarismus mitzumachen. Dies berichtet der Investigative Journalist Boris Reitschuster auf "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Reitschuster: "Ich bin kein Arzt, ich kann mir kein abschließendes Urteil erlauben. Aber ich werde mich hüten, kritische Stimmen zu zensieren, wie es viele große Medien machen. Ich glaube an die Mündigkeit der Bürger, daran, dass sie unterschiedliche Meinungen kennen sollten, um sich ein Bild zu machen. Wer bestimmen will, was die Menschen lesen dürfen, offenbart sich als Anti-Demokrat. All jene, die keine abweichenden Meinungen ertragen und glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, seien an eine Weisheit des großen Umberto Eco erinnert: „In der modernen Kultur preist die wissenschaftliche Gemeinschaft den Dissens als ein Mittel zur Vermehrung des Wissens. Für den Ur-Faschismus ist Dissens Verrat.“ Hoch lebe der Dissens – deshalb veröffentliche ich hier den Beitrag eines Arztes, der aus verständlichen Gründen anonym bleiben möchte. Und darunter auch noch die Einschätzung eines befreundeten Chefarztes einer deutschen Klinik.

Ein Gastbeitrag

Die nachfolgenden Überlegungen können bei der Impfentscheidung behilflich sein. Sie sind auch für medizinische Laien zu verstehen.

Der berühmte Pathologe Rudolf Virchow (1821–1902) hat bereits 1856 allgemeingültig erklärt, warum Blutgerinnsel (Thromben, Einzahl Thrombus) entstehen. Als Ursache für eine Thrombose (Blutgerinnsel-Entstehung) käme immer – so Virchow – eines der drei folgenden Prinzipien in Frage:

eine Strömungsveränderung des Blutes oder eine veränderte Blutzusammensetzung oder ein Endothelschaden.

Das ist die Virchow-Trias. Sie sollte jeder Krankenschwester und jedem Arzt geläufig sein, denn sie gilt bis zum heutigen Tag ohne Einschränkungen selbst bei Sachverhalten, die Virchow vor über 150 Jahren noch nicht ahnen konnte.

Uns braucht hier lediglich der Endothelschaden zu interessieren, also die Beschädigung der hauchdünnen Innenschicht unserer Blutgefäße. Sie ist gesunderweise so glatt, dass die Blutzellen nahezu reibungsfrei an ihr vorbeigleiten können. Man kann sie mit der Teflonbeschichtung in der Bratpfanne vergleichen. Wenn diese Schicht zerkratzt wird, backen die Pfannkuchen dort an. Gleiches würde vermutlich passieren, zöge man eine Schweißnaht in die Pfanne. Eine Beschädigung unserer Blutgefäß-Innenschicht kann ebenso unterschiedlich in Erscheinung treten.

Egal, ob durch Arteriosklerose, durch chirurgische Gefäßnähte oder sogenannte Stents – immer, wenn der Blutstrom nicht am unversehrten Endothel entlangführt, können sich an solchen Stellen Blutgerinnsel bilden. So auch im Rahmen der Impfung gegen SARS-CoV-2. Gespritzt wird nämlich in die gut durchblutete Muskulatur der Schulter. Ein Teil der Dosis gelangt so in die Blutbahn und wird verteilt, erreicht folglich überall im Körper die Blutgefäß-Innenschicht und wird von deren Zellen aufgenommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die mRNA in Nanopartikel oder in ein als Vektor bezeichnetes Adenovirus verpackt ist. Entscheidend ist, dass eine mRNA immer der Bauplan für ein bestimmtes Eiweiß ist – in diesem Fall der Bauplan für das Corona-Spike-Protein. Die Endothel-Zellen werden also die Corona-typischen Spikes in ihren Eiweißfabriken (Ribosomen) herstellen und sie anschließend in Richtung Blutbahn an der Zelloberfläche präsentieren.

Das allgemeine Prinzip des Endothelschadens wird nun gleich in doppelter Hinsicht konkretisiert. Schon die Spike-präsentierenden Endothelzellen sind abnormal. Vollends tragisch wird jedoch deren Attackierung durch Lymphozyten (Abwehrzellen), die diese Gelegenheit nutzen, um Antikörper gegen das Spike-Protein zu bilden, denn das „immunologische Gedächtnis“ soll uns ja fortan vor dem „Feind“ mit diesem Spike, also vor SARS-CoV-2 beschützen. Dieser Angriff allerdings macht das Endothel zum Ort einer Entzündung. Mehr Endothelschaden geht fast nicht. Vielleicht werden die Endothelien sogar vorübergehend zerstört.

Deshalb findet nun die wiederholt beobachtete Thrombose statt. Prinzipiell in allen Regionen des Körpers können sich auf attackierten Endothelien Blutgerinnsel bilden. Denn warum sollte die Virchow-Trias ausgerechnet diesmal eine Ausnahme machen?

Mit dieser Überlegung erklärt sich also einerseits das Auftreten von Thrombosen selbst, z.B. die Sinusthrombose im Gehirn mit stärksten Kopfschmerzen, Wesensveränderung oder Lähmungen.

Andererseits aber auch deren Folge: Denn wenn Thromben sich vom Ort ihres Entstehens ablösen, werden sie mit der Blutströmung mitgerissen (= Thrombo-Embolie) und bleiben zwangsläufig in den immer schmaler werdenden Verzweigungen von Arterien stecken. Das zieht – sehr plötzlich oder mit gewisser Latenzzeit – die Infarzierung (Gewebstod durch Blutleere) des nachfolgenden Gewebes nach sich: Im Herzkranzgefäß den Untergang eines Herzmuskel-Areals (= Herzinfarkt), im Bereich des Gehirns einen Schlaganfall mit den bekannten Lähmungserscheinungen, an anderen Stellen Darm- oder Niereninfarkte, akute Arm- und Beinarterienverschlüsse usw.

Im schlimmsten Falle ist die Embolie sofort tödlich.

Und scheint nicht drittens auch die u.a. im Rote-Hand-Brief von Astrazeneca als häufige Impfnebenwirkung bezeichnete Thrombozytopenie (Mangel an Thrombozyten, Blutplättchen) plausibel, wenn nach ausgedehnten Thrombosen schlicht die meisten Thrombozyten verbraucht sind?

Sollte Virchow Recht behalten, ist eine Impfung mit mRNA-Impfstoffen also immer riskant. Eventuell sogar lebensgefährlich.

PS: Zur Beruhigung – es kann auch alles gutgehen, denn Thromben können vom körpereigenen Bluteiweiß Plasmin wieder aufgelöst und unschädlich gemacht werden. Oder sie sind nach zwölf Wochen so fest mit der Blutgefäßwand verwachsen, dass sie nicht mehr abreißen können. Diese Information darf all jenen Trost und Hoffnung sein, die sich bereits einer Impfung unterzogen haben oder liebe Menschen kennen, die diesen Schritt gegangen sind.

Und hier die Einschätzung des Textes durch den Chefarzt einer deutschen Klinik, der ebenfalls anonym bleiben will. Aus Respekt gegenüber dem Gastautor habe ich die Änderungsvorschläge des Chefarztes nicht direkt umgesetzt, sondern bringe sie hier als Anmerkungen: