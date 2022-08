Anwender erzählen: Wie gut ist CBD wirklich?

Es lässt sich heutzutage nicht mehr abstreiten, dass CBD – also das Cannabidiol aus der Hanfpflanze – in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist. Dies demonstriert, welchen großen Siegeszug das Trend-Cannabinoid in den vergangenen Jahren für sich beanspruchen konnte.

Im Laufe der letzten zwei Jahre ließ sich so beobachten, dass die Nachfrage nach Produkten, die CBD enthalten, wie zum Beispiel dem beliebten CBD Öl, überaus stark angestiegen ist. Unabhängig davon, ob es sich um den Markt der Nahrungsergänzungsmittel, Health Food oder Beauty handelt – der natürliche Extrakt CBD spielt hinsichtlich eines zeitgemäßen bewussten und gesunden Lebensstils eine immer größere Rolle. So finden sich selbstverständlich auch stetig mehr Anwender, die auf ganzer Linie von dem CBD überzeugt sind. Darüber hinaus liegen jedoch auch bereits zahlreiche wissenschaftliche Studien vor, welche darauf hinweisen, dass von den zahlreichen therapeutischen Eigenschaften des CBD tatsächlich in hohem Maße profitiert werden kann. Positive Effekte des Cannabidiols lassen sich so beispielsweise bei Unruhezuständen, Ängsten, Schlafproblemen, Stress, Entzündungen oder Hautproblemen wahrnehmen. Von welchen positiven Effekten Anwender besonders stark begeistert sind, zeigt der folgende Beitrag.

Natürlicher Helfer – Die Vorteile des CBD Die Hanfpflanze zeigt sich generell als überaus vielfältig. Das gleiche gilt auch für die Vorteile, welche von der Anwendung von ihrem Inhaltsstoff CBD ausgehen. Es ist somit kaum verwunderlich, dass weltweit eine große Anzahl von Anwendern zu finden ist, die davon schwärmen, wie sehr sie von den positiven Eigenschaften des natürlichen Helfers profitieren. CBD wirkt so etwa nicht nur antioxidativ und hautpflegend, sondern trägt ebenfalls zu der allgemeinen Regeneration des Organismus bei. Es sorgt darüber hinaus für eine höhere Schlafqualität, optimiert die Entspannung und steigert so das allgemeine Wohlbefinden im Alltag in hohem Maße.

Eine begeisterte Anwenderin von CBD entdeckte für sich beispielsweise vor einigen Jahren das Yoga. So besuchte sie zahlreiche Kurse, bevor sie selbst als Yogalehrerin arbeitete. Für fast ein Jahr musste sie ihre Yogapraxis jedoch beenden, da sie schwer erkrankte. Im Nachgang ihrer Erkrankung bereitete ihr der Wiedereinstieg in das Yoga große Probleme – dann stieß sie jedoch auf CBD-Öl. Seitdem sie das CBD-Öl anwendet, ist sie endlich wieder zu einer längeren Ausführung ihrer Asanas fähig und ihr fällt es leichter, im Hier und Jetzt zu leben. Aus diesem Grund legt sie auch ihren Yoga-Schülern die Einnahme von Cannabidiol stark ans Herz. Diese können etwa in hohem Maße davon profitieren, dass die Konzentrationsfähigkeit durch das CBD gefördert wird, sodass sowohl innere als auch äußere Ablenkungen während des Yogas maßgeblich reduziert werden. Ein weiterer Anwender berichtet davon, dass für ihn ein Leben ohne Sport grundsätzlich kaum vorstellbar wäre. An seine Leistungen stellte er im Zuge der Jahre dann immer höhere Anforderungen. In diesem Zusammenhang stoß er vor rund zwei Jahren auf das CBD-Öl. Seit diesem Zeitpunkt stellt das Cannabidiol in seinem Alltag einen unverzichtbaren Begleiter dar. Es hilft ihm maßgeblich, seinen Fokus und seine Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Der Anwender bevorzugt dabei besonders CBD-Öle, die sich durch einen angenehmen Geschmack auszeichnen und sich als mild zeigen. Er kann durch die Einnahme außerdem nicht nur eine verbesserte Schlafqualität sondern ebenfalls eine schneller ablaufende Regeneration wahrnehmen.