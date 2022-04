Gastrointestinale Blutung

Der Ausmaß der Blutung hängt von der Ursache der gastrointestinalen Blutung ab und kann von Person zu Person unterschiedlich sein. In manchen Fällen, etwa wenn die Blutung unbehandelt bleibt, kann es lebensbedrohlich werden. Deswegen ist bei Gastrointestinaler Blutung der Zeitpunkt der durchgeführten Endoskopie sehr wichtig.



Was sind die Symptome von Gastrointestinaler Blutung?

Die Symptome der Magen-Darm-Blutung können abhängig davon woher die Blutung stammt und vom Ausmaß der Blutung variieren.

Wenn die Blutung im oberen Teil des Verdauungstrakts auftritt, können Symptome wie folgt sein:



Wenn die Blutung im unteren Teil des Verdauungstrakts auftritt, können Symptome wie folgt sein:

Teerstuhl oder schwarzer Stuhl



Hellrotes/dunkelrotes Blut im Stuhl

Magen-Darm-Blutungen können offen oder okkult sein. Die Symptome können sich bei der offenen Blutung in Form von hellem oder dunklem Blut im Vomitus oder durch rektale Blutung zeigen. Wenn die GIB abrupt beginnt und sich in kurzer Zeit rapide verschlechtert, kann es im Körper zu einem Schockzustand kommen. In solchen Fällen sehen die Symptome wie folgt aus:

Schneller Puls



Geringer Blutdruck



Schwindelgefühl



Unfähigkeit des Wasserlassens



Wenn okkulte Blutung auftritt, können einige Symptome wie folgt aussehen:

Schmerzen in der Brust



Atemnot



Ohnmachtsanfälle



Gefühl der Benommenheit



Abdominalschmerz

Was sind die Ursachen von Gastrointestinaler Blutung?

Wenn die Magen-Darm-Blutung im oberen Verdauungstrakt auftritt, können die Ursachen wie folgt sein:

Ösophagitis : Die Entzündung der Speiseröhre, verursacht durch Sodbrennen.

: Die Entzündung der Speiseröhre, verursacht durch Sodbrennen. Peptisches Geschwür : Es ist die häufigste Ursache von Magen-Darm-Blutungen. Es handelt sich um eine Wunde in der Schleimhaut des Magens oder des Dünndarms. Diese Geschwüre können bedingt durch die Verwendung von Medikamenten oder wegen der Magensäure entstehen.

: Es ist die häufigste Ursache von Magen-Darm-Blutungen. Es handelt sich um eine Wunde in der Schleimhaut des Magens oder des Dünndarms. Diese Geschwüre können bedingt durch die Verwendung von Medikamenten oder wegen der Magensäure entstehen. Ösophagusvarizen : Diese entstehen, wenn sich die Venen weiten und abnormal werden. Dies ist am häufigsten bei Personen mit Leberproblemen zu sehen.



: Diese entstehen, wenn sich die Venen weiten und abnormal werden. Dies ist am häufigsten bei Personen mit Leberproblemen zu sehen. Mallory-Weiss-Syndrom: Es handelt sich um Einrisse, die in der Speiseröhre zu sehen sind und zur Blutung beim Erbrechen führen. Dies ist weit verbreitet unter Personen, die viel Alkohol konsumieren.

Wenn die Magen-Darm-Blutung im unteren Verdauungstrakt auftritt, können die Ursachen wie folgt sein:

Proktitis : Entsteht, wenn sich die Schleimhaut des Rektums entzündet.



: Entsteht, wenn sich die Schleimhaut des Rektums entzündet. Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen : Es kommt zu Wunden im Rektum und im Kolon, die entzündet sind und manchmal sogar zur Crohn-Krankheit führen.



: Es kommt zu Wunden im Rektum und im Kolon, die entzündet sind und manchmal sogar zur Crohn-Krankheit führen. Divertikelkrankheit : Entstehung von kleinen Ausstülpungen im Gastrointestinaltrakt, die anfällig für Infektionen sind.



: Entstehung von kleinen Ausstülpungen im Gastrointestinaltrakt, die anfällig für Infektionen sind. Hämorrhoide : Tritt auf, wenn die Venen im Anus und im Rektum angeschwollen sind.



: Tritt auf, wenn die Venen im Anus und im Rektum angeschwollen sind. Kolonpolypen : Diese sind Gewebevorwölbungen in das Lumen des Kolon, die bei nicht rechtzeitiger Behandlung krebsartig werden können.



: Diese sind Gewebevorwölbungen in das Lumen des Kolon, die bei nicht rechtzeitiger Behandlung krebsartig werden können. Bösartige und gutartige Tumore : Wenn an irgendeiner Stelle im Verdauungstrakt Tumore auftreten, kann es aufgrund des geschwächten Immunsystems zu Blutungen kommen.



: Wenn an irgendeiner Stelle im Verdauungstrakt Tumore auftreten, kann es aufgrund des geschwächten Immunsystems zu Blutungen kommen. Analfissur: Länglicher Riss in der Analschleimhaut.

