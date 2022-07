Horrorekzem nach Genspritzen: Feuerrotes Gesicht, Haut schält sich ab

Weiter berichtet das Magazin: "Auf TikTok teilt sie ihre Geschichte. Nun geht ihr Video viral und hat bereits Millionen Klicks. Die Genspritze dürfte bei der jungen Frau eine überschießende Reaktion ausgelöst haben, wodurch sich ihr Ekzem extrem ausbreitete und verschlechterte.

“Lasst uns über Impfungen sprechen”, beginnt sie ihre Geschichte. Sie habe sich dreimal impfen lassen. Nach jeder Impfung habe sich ihr Ekzem verschlechtert. 29 Jahre hätte sie ihre Dermatitis gut im Griff gehabt. Lediglich am Handrücken und an der Innenseite des Armes hätte sie kleine rote Flecken gehabt – nie aber in ihrem Gesicht. Dermatologen habe sie keinen benötigt.

Gesicht feuerrot, Haut schält sich ab

Und nun kommt es: Das Gesicht ist feuerrot. Die Haut rund um die Augen schält sich ab. Schon der Anblick macht deutlich, wie stark das Leiden der jungen Frau sein muss. Der Dermatologe hätte ihr immer stärkere Cremes verschrieben. Schließlich habe sie sogar Medikamente nehmen müssen, die offenbar zur Behandlung von Krebspatienten eingesetzt würden. “Das sind Drogen für Menschen, die sich in Krebsbehandlung befinden!”, sagt sie und schildert entsetzt, dass sie diese bis Jänner 2022 sogar eingenommen hätte.

Auch auf Twitter wurde der Beitrag geteilt:

Three #vaccines later: “I was just following doctors orders and government mandates.”



They didn’t warn those with #autoimmune diseases that vaccines can trigger/make them worse. 🤬



I have Rheumatoid arthritis & the bones in my legs were sore for weeks. They finally told me why. pic.twitter.com/xmHIVZlcnG