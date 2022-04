Wie CBD Blüten dir bei Panikattacken helfen können

CBD überzeugt immer mehr Menschen durch seine vielfältigen Vorteile. Es ist mittlerweile von vielen unabhängigen Instituten erforscht und in seiner Wirkung bestätigt. CBD wird aus der Hanfpflanze gewonnen. War man zunächst skeptisch, so lobt man CBD Produkte nach jahrelanger Forschung für ihre gesundheitlichen Vorteile für den menschlichen Körper sowie die menschliche Psyche. CBD wirkt entspannend und angstlösend. Doch wirkt es auch bei Panikattacken und Angststörungen? Oder findet das Cannabidiol hier seine Grenzen?

Die Wirkweise von CBD verstehen

CBD ähnelt von seinem Aufbau und seiner Wirkung den körpereigenen Rezeptoren. Das pflanzliche Extrakt kann durch seinen chemischen Aufbau in direkter Weise mit den entsprechenden Rezeptoren im menschlichen Körper interagieren, Prozesse fördern und beeinflussen. Es erreicht eine Wirkung, welche sonst nur durch Medikamente möglich ist.

Durch die verschiedenen Wechselwirkungen mit dem menschlichen Rezeptorsystem wirkt CBD ausgleichend, beruhigend und krampf- sowie angstlösend. Die Ausschüttung von Stresshormone wird reduziert und das Vermögen des Körpers, mit Stresssituationen umzugehen, verbessert. CBD Blüten oder CBD Öl in einer hohen Konzentration wirkt antidepressiv, beruhigend und gegen Angstzustände. Gleichsam kann man eine konzentrations- und leistungsfördernde Wirkung beobachten. CBD Produkte sorgen für einen körperlichen Zustand, der von Ausgeglichenheit und dem Vermögen gekennzeichnet ist, mit Stress und negativen Gefühlen umzugehen.

CBD bei Panikattacken

Bei Panikattacken, Panikstörungen und starken Angstgefühlen werden in der Regel von ärztlicher Seite starke Medikamente empfohlen und verschrieben. Diese haben jedoch nicht unwesentliche Nebenwirkungen, die die Psyche und den Körper des Menschen nachteilig beeinflussen. CBD ist eine pflanzliche, sanfte Alternative, um Angststörungen und Panikattacken abzumildern. CBD Blüten und CBD Öl in ausreichender Konzentration können den Betroffenen entspannen und Ängste lindern. Das ist eine gute Grundlage dafür, Beruhigungs- und Stressbewältigungsmechanismen anzuwenden, um den Alltag selbstbestimmt und ohne Panikattacken bewältigen zu können.

Die ganzheitliche Wirkung von CBD Produkten fördert viele Prozesse. Letzten Endes ist der Erfolg davon abhängig, wie man mit der Wirkung umgeht und welche weiteren Schritte man einleitet. Man kann Symptome zwar abmildern, komplett vermeiden lassen Sie sich durch die Einnahme von CBD jedoch nicht. Dennoch können Cannibidiole eine wertvolle Grundlage bilden, um sich ausgeglichener und ruhiger zu fühlen. CBD Produkte kann man außerdem präventiv und nicht erst bei dem Auftreten von Panikattacken zu sich nehmen. Das kann die Häufigkeit der Attacken verringern oder bei entsprechender Therapie sogar vermeiden.



Die richtige Dosierung von CBD finden

Die Auswahl an CBD Produkten ist groß. Es gibt CBD Öle, CBD Kapseln, CBD Blüten, CBD Liquids, CBD Lebensmittel und andere Produkte. Man sollte stets einen Blick auf die Qualität und die Dosierung des Produkts legen. Bei Stress und nervösen Zuständen wird ein Produkt mit 5 % CBD empfohlen. Dieses kann dreimal täglich mit jeweils zehn Tropfen eingenommen werden. Bei mäßigen oder leichten Beschwerden reicht diese Dosierung völlig aus.

Bei starker Ausprägung der Beschwerden, so wie es etwa bei Angstzuständen oder Panikattacken der Fall ist, sollte man auf Produkte mit 15 % CBD Konzentration zurückgreifen. Diese können dreimal am Tag eingenommen werden. Die empfohlene Tropfenmenge liegt bei drei Tropfen pro Einnahme. Möchte man CBD Blüten zur Linderung der Symptome nehmen oder zur Behandlung von Panikattacken, so sollte man eine empfohlene Höchstdosis von 100 mg nicht überschreiten. Diese sollte über den Tag verteilt auf drei oder vier Dosierungen eingenommen werden.

Die Wirkweise von CBD Produkten ist vielfältig. Sie hilft ganzheitlich und beeinflusst den gesamten Organismus. So profitiert man nicht nur durch einen besseren Schlaf und einen niedrigeren Cortisol-Spiegel. Angststörungen, Depressionen und Panikattacken können nachweislich durch die Einnahme von hochwertigen und richtig dosierten CBD-Produkten verringert werden. Außerdem schafft das Cannabidiol eine Basis, um seinen Alltag nachhaltig zu verbessern. Sei es, weil man neue Mechanismen erlernen kann, um mit Panikattacken umzugehen oder neue Wege findet, um seine Gesundheit zu verbessern.



