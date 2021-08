Arzt deckt auf: Immer mehr Impfschäden belegen Intensivbetten

Ein Twitter-Nutzer klärt seit längerem über die Situation mit Covid19-Impfungen in einem deutschen Krankenhaus auf. Er gibt in seinem Profil an, Intensivmediziner zu sein. Laut ihm schlägt man sich in Krankenhäusern vermehrt mit Autoimmun-Erkrankungen, Lungenembolien, schlimmen Thrombosen, die oft auch hirnversorgende Gefäße verschließen und schweren Covid-Verläufen bei vollständig Geimpften Patienten herum. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Und so belegen offenbar zunehmend Covid-Impfschäden die Intensivbetten. Sollen diese deswegen den Ungeimpften entsprechend des öffentlichen Diskurses zukünftig verwehrt sein? Immer mehr Menschen fordern, dass Ungeimpfte von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden sollen. Aufgrund ihrer Entscheidung gegen die riskanten, experimentellen Impfstoffe seien sie unverantwortlich und unsolidarisch, so der Duktus. Dabei zeigt sich nun offenbar zunehmend, dass es die Geimpften sind, die immer mehr medizinische Versorgung benötigen. Laut einem ausgegebenen Intensivmediziner, sind es vor allem die Geimpften, die nun zunehmend die wichtigen Intensivbetten belegen. Wo bleibt die Nutzen-Risiko-Analyse? 17-Jähriger erlitt Schlaganfall Am 4. August schildert der Twitter-Nutzer den tragischen Fall eines 17-Jährigen. Zwei Wochen nach seiner zweiten Biontech-Dosis habe er einen Schlaganfall erlitten. Thrombose: Ein hirnversorgendes Gefäß sei komplett verschlossen gewesen! Trauriges „Highlight“ der zunehmenden impfassoziierten thromboembolischen Ereignisse zuletzt: 17 Jahre jung, gesund, kompletter Verschluss eines hirnversorgenden Gefässes und damit Schlaganfall – zwei Wochen nach zweiter BioNTech-Dosis. Eine Nutzen/Risiko-Analyse ist überfällig. — August 4, 2021 „Keine Einzelfälle“: Schreckliche Impfschäden führen auf die Intensivstation „Schwere impfassoziierte Folgen“: Laut dem Twitter-Nutzer schlägt man sich im Krankenhaus nun mit Lungenembolien, Thrombosen, schweren Covid-Verläufen und Verschlüssen hirnversorgender Gefäße bei Covid-Geimpften herum. „Keine Einzelfälle“, wie der Mann am 25. August öffentlich feststellt: Es wird zunehmend offensichtlicher, dass schwere impfassoziierte Folgen keine Einzelfälle mehr sind – massive Lungenembolie, Ventrikelthrombus, schwerer Covid-Verlauf, Verschluss eines hirnversorgenden Gefäßes, das Ergebnis nur weniger Tage Akutmedizin. — August 25, 2021 Geimpft! – Autoimmun-Erkrankung und schwerer Covid-Verlauf Doch das ist noch nicht alles. Bereits am 21. August wusste der Twitter-Nutzer verheerende Impf-Folgen zu vermelden: So wurde ein Patient mit der Autoimmun-Erkrankung Guillain-Barré-Syndrom und ein weiterer mit einem schweren Covid-Verlauf ins Krankenhaus eingeliefert. Beide seien kurz zuvor mit einem mRNA- bzw einem vektorbasierten Vakzin behandelt worden. Zwei mittlerweile eher typische ITS-Aufnahmen: Patient1 mit Guillain-Barré-Syndrom, Patient2 mit schwerem Covid-Verlauf – beides in (unmittelbar) zeitlichen Zusammenhang mit einer mRNA- bzw. vektorbasierten Impfung.

Im Kollegenkreis scheint dies als „notwendiges Übel“ zu gelten. — August 21, 2021 Albtraum Guillain-Barré-Syndrom Beim Guillain-Barré-Syndrom handelt es sich um eine Auto-Immunerkrankung, bei der das Nervensystem geschädigt wird. Die Erkrankung kann zu Lähmungen bis hin zum Tod führen. Rund 25% der Patienten müssen aufgrund von Atemlähmungen künstlich beatmet werden. Die neurologischen Störung führen dabei oftmals auch zu einer speziellen Form von Albträumen, dem „Oneiroid-Syndrom“. Weitere mögliche Symptome sind motorische Störungen, Blutdruck- und Herzfrequenz-Störungen, Schweißausbrüche und Blasen- und Darmstörungen. Blindes Vertrauen: So naiv glauben Ärzte an Wirkung der neuartigen Impfstoffe Doch seine Kollegen würde das nicht interessieren, schildert der Twitter-Nutzer. Sie würden derartige Fälle scheinbar als „notwendiges Übel“ betrachten. Hinsichtlich der Infektiosität würden seine Kollegen bei vollständig Geimpften außerdem sämtliche Schutzmaßnahmen vernachlässigen. Stellten sich Geimpfte in Folge als Corona-Positive heraus, reagiere der Kollegenkreis ratlos und verwundert, schildert der Twitter-Nutzer. Die Mediziner scheinen die Impfstoff-Propaganda der Politik vollkommen unkritisch zu übernehmen und entgegen aller Evidenz davon auszugehen, dass eine Impfung vor Corona-Infektionen, schweren Verläufen und Virus-Weitergabe schützten. Für die Impfschäden würden sich die Kollegen des Mannes nicht interessieren, schildert er. Arzt fordert Feststellung des Impfstatus zur Aufnahme Um Impffolgen rechtzeitig zu erkennen: Der Arzt schildert, dass er seit längerem bereits eine „strukturierte Impfanamnese“ bei der Aufnahme neuer Patienten forderte. Diese werde seit Ende Juni – unbeabsichtigt – auch durchgeführt. Denn geimpfte Patienten müssten sich von da an keinem Covid-Test mehr unterziehen und so sei der Impfstatus in den Akten vermerkt, schildert der Mann am 29. Juni. Neue Regelung in der Klinik: Patienten mit vollem Impfschutz benötigen keinen COVID-Test mehr.

Damit erfüllt sich, wenn auch vorerst unbeabsichtigt und ungewollt, meine Forderung nach einer strukturierten Impfanamnese bei Aufnahme. — June 29, 2021 Wenig Covid-Patienten, dafür Kündigungswelle im Krankenhaus Der ausgegebene Mediziner schildert, dass seit Monaten „stabil“ durchschnittlich drei Covid19-Intensivpatienten zu behandeln sind. Zunehmen würden hingegen Thrombose-Erkrankungen, Herzerkrankungen und vor allem Kündigungen im Krankenhaus, wie der Mann am 30. Juli auf Twitter schildert. Drei C19 ITS-Patienten, diese Anzahl ist seit Monaten mehr oder weniger stabil.

Nicht sehr stabil dagegen -> Zunahme thromboembolischer und kardialer Ereignisse sowie zuletzt regelrechte Kündigungswelle von (Intensiv-)Pflegepersonal. — July 30, 2021 Quelle: Wochenblick