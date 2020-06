Ist die Corona-Pandemie in Deutschland vorbei?

Laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Covid-19 Pandemie praktisch beendet. Das RKI meldete am 02.06.2020 insgesamt 182.028 positiv getestete Menschen. Diese Zahl stellt die Gesamtmenge der positiv getesteten Menschen seit Ausbruch von Corona dar. Ingesamt starben mit oder an Covid-19 8.522 und 166.400 sind genesen.

Ziehen wir von den 182.028 die gestorbenen (8.522) und die Zahl der bereits genesen (166.400) ab, ergeben sich noch aktuell 7.106 Erkrankte. Diese Zahl liegt unterhalb der Fehlergenauigkeit des PCR-Tests für Covid-19. Die Zahl der als neu positiv getesteten Menschen liegt bei nur noch 55, obwohl die Zahl der Tests nahe eines Allzeitrekordes bei rund 400.000 Tests pro Woche lag.

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Institutes sind somit über 99,9915% aller Menschen in Deutschland gesund und höchstes noch 0,0085% gilt als erkrankt. Somit endete auch der der neue Corona-Virus, wie alle davor, planmäßig Ende Mai. Sowohl aus wissenschaftlicher Sicht, als auch aus ärztlicher Erfahrung heraus, ist die Pandemie beendet und der alte Corona-Stamm somit hinfällig. Frühestens im Oktober/November 2020 wird es wieder einen neuen Corona-Stamm geben.



Anhand der Zahlen des Robert-Koch-Instutits lässt sich somit feststellen, dass Covid-19 lediglich vergleichsweise wie eine milde Grippe einzustufen war. Zum Vergleich starben 2017/2018 laut RKI und dem SBA rund 25.100 Menschen an Influenza. Auch liegen die 8.522 sogenannten Corona-Toten noch weit unter den jährlich ca. 36.500 Menschen die sich in Deutschland vergiften, den etwa 30.000 Menschen die an Krankenhausinfektionen sterben oder den ca. 13.000 Menschen die jährlich tödlich verunglücken beim Sturz von Leitern und Treppen.



Unklar ist bis heute wie viele der 8.522 als Covid-19 deklarierten Toten tatsächlich durch das Virus gestorben sind und wie viele lediglich damit gestorben sind. Nur ausgiebige Untersuchungen können hier mehr Licht ins Dunkel bringen. In jedem Fall starben fast ausnahmslos nur Menschen die ein sehr hohes Alter hatten und mindestens eine schwerwiegende Vorerkrankung hatten.



Die Zahl der Toten die nunmehr durch den sogenannten "Lockdown" und die Furcht vieler Menschen bei schweren Krankheiten ins Krankenhaus zu gehen herrscht, wird aller Voraussicht nach die Zahl der mit oder an Corona-Gestorbenen um ein vielfaches übertreffen, wie viele Experten übereinstimmend berichten.



Da die Corona-Viren seit Ihrer Entdeckung in den 60er Jahren jedes Jahr auf das neue mutieren, ist davon auszugehen, dass dies auch der aktueller Stamm tun wird. Daher ist nach bisheriger Wissenschaft davon auszugehen, dass dieser jetzige sogenannte Virenstamm praktisch "ausgestorben" ist und erst gegen November 2020 wieder mit einer neuen Mutation zu rechnen ist. Ein Impfstoff gegen Covid-19 wäre somit sinnlos geworden.



Ein Vergleich zwischen Deutschland, mit Lockdown, und Japan, kein Lockdown, zeigt das Japan insgesamt wesentlich weniger Tote zu beklagen hat und nur einen minimalen sozialen und wirtschaftlichen Schaden davon trägt - im Gegensatz zu Deutschland. In Japan starben lediglich knapp über 800 Menschen im gleichen Zeitraum und das obwohl das Land deutlich näher an China liegt.



Quelle: ExtremNews von André Ott