Italien: Wozu lernt ein humanoider Roboter fliegen ?

Ein menschenähnlicher Roboter könnte bald zu seiner ersten Mission in die Luft aufbrechen. Zumindest haben italienische Forscher die Düsentriebwerke an der Maschine bereits erfolgreich getestet. Aber in welchen Fällen wird der humanoide Flugroboter überhaupt gebraucht? Sna fragt nach.

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes zu lesen: "Das Italienische Institut für Technologie (IIT) in Genua hat im Dezember zum ersten Mal einen humanoiden Roboter namens „iRonCub“ vorgestellt, der sich mithilfe von Düsentriebwerken durch die Luft fortbewegen soll Der Roboter „iRonCub“ wird getestet. Bild: IIT Der Roboter hat noch keine echten Flüge absolviert, aber die Schubkraft der Triebwerke wurde bereits in einer Reihe von Tests geprüft. Die Tests sind hier zu sehen: Aber warum überhaupt einem humanoiden Roboter das Fliegen beibringen? „Wir wollen einen neuen Zweig in der Robotik schaffen, den wir als ‚humanoide Flugroboter‘ bezeichnen (Anm.d.Red.: „Aerial Humanoid Robotics“ heißt es im Original)“, erklärt Daniele Pucci, Leiter des Bereichs künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen am IIT. „In diesem neuen Feld geht es um Anwendungen, die eine wichtige Rolle im Katastrophenschutz spielen könnten. Hier haben humanoide Roboter bei Rettungsmissionen immer noch Probleme am unebenen Boden voranzukommen.“ Das Team hinter „iRonCub“. Bild : IIT Fliegende Roboter dagegen könnten sich laut dem Forscher zum Beispiel ungehindert von einem Gebäude zum anderen fortbewegen und gleichzeitig mit ihren geschickten Händen Objekte wie Türklinken oder Gashähne betätigen und in Räumen nach Überlebenden suchen." Quelle: SNA News (Deutschland)