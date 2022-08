Beliebte Programmiersprachen für Blockchain

Heute bemühen sich viele große Technologieunternehmen, Konsortien, Regierungsbehörden und sogar einzelne Marken um den Einsatz von Blockchains: Die Technologie steckt zwar noch in den Kinderschuhen und in der Entwicklungsphase, wird aber als sehr vielversprechend angesehen und gewinnt schnell an Popularität. Viele wollen dezentralisierte Anwendungen einsetzen, aber die Kunden werden durch den Mangel an qualifizierten Entwicklern, die das Projekt implementieren und pflegen können, behindert. Daher ist die Nachfrage nach solchen Fachkräften hoch, und ihre Gehälter liegen über dem Marktdurchschnitt.

Der Goldrausch der Kryptowährungen, von denen man auf solchen Plattformen wie Biticodes profitieren, und der Blockchain hat viele Programmierer dazu gebracht, über einen Wechsel der Nische nachzudenken, in der sie arbeiten. Aber die Qualifikationen der verschiedenen Spezialisten sind unterschiedlich, und es kommt in erster Linie auf die Programmiersprache an, mit der sie arbeiten. Jeder fragt sich also unweigerlich, in welcher Sprache man Blockchain schreiben soll.



In der Tat werden in der Blockchain-Branche fast alle gängigen Programmiersprachen verwendet. Die Wahl hängt eher von der Art des Projekts und der Funktionalität des Endprodukts ab. Um Entwicklern zu helfen, die in dieses Feld eintauchen wollen, haben wir eine Auswahl der beliebtesten Programmiersprachen für Blockchains zusammengestellt und erklärt, welche beliebten Projekte sie verwenden und welche Art von Funktionalität mit ihnen erreicht werden kann.

C++

Wir haben es an die Spitze der Liste gesetzt, weil C++ einst zum Schreiben von Bitcoin, der berühmtesten Blockchain der Welt, verwendet wurde. Und C+ kann auch getrost als die bekannteste Programmiersprache bezeichnet werden: Etwa 4 Millionen Entwickler schreiben heute in dieser Sprache. Es handelt sich um eine objektorientierte Sprache, was bedeutet, dass sie Daten als Objekte darstellt, die an den Benutzer gesendet werden. C ++ kann ressourcenintensive Anwendungen erweitern und dafür sorgen, dass sie reibungslos und stabil laufen. Dies hat seine Beliebtheit bei Videospielentwicklern gesichert. Aber auch bei jungen Projekten ist diese Programmiersprache gefragt. Beispiele für seine Verwendung sind: EOS, Bitcoin Core Wallets (C++ als primäre Programmiersprache dort); Ripple, LiteCoin, Monero, Stellar, NEO und QTUM.

Simplicity



Der Name dieser Sprache bedeutet übersetzt "Einfachheit". Und das aus gutem Grund: Es ist extrem leicht zu erlernen. Simplicity wurde 2017 speziell für die Entwicklung von Smart Contracts entwickelt und implementiert und ist heute eine beliebte Programmiersprache für Blockchain. Die Low-Level-Logikkomponenten von Simplicity sind für Entwickler unsichtbar. Es handelt sich um eine typisierte Sprache, die auf Kombinationen basiert. Sie bietet Flexibilität und Ausdruckskraft und eine recht breite Funktionalität. Die Einfachheit wird oft mit Assembler-Sprachen verglichen, und daran ist etwas Wahres dran.

JavaScript (JS) Die berühmteste Programmiersprache der Welt konnte sich dem Blockchain-Fieber nicht entziehen. Diese Sprache unterstützt die folgenden Programmierstile:



objektorientiert;



prototypenbasiert;



ereignisgesteuert;



funktionell.



Diese Sprache ist nicht leicht zu erlernen: Sie ist schlecht typisiert und dynamisch. Allerdings ist JS in Web-Systemen weit verbreitet, so dass die Integration von Blockchains in JS einfach ist. Viele starke Projekte der Blockchain-Industrie verwenden JavaScript: Ethereum, Hyperledger Fabric, NEO, Lisk und NEBLIO.



Python



Mit dieser Sprache können Sie schnell Prototypen erstellen. Es kann viele Aufgaben mit einem einzigen Befehl erledigen: Python macht es einfach, Blöcke zu erstellen und zu verknüpfen. Die Sprache ist nicht sehr schwer zu erlernen; viele Plugins und Bibliotheken wurden für sie erstellt, da der Python-Quellcode Open-Source ist. Python wird von Unternehmen verwendet, die Chatbots, KI und maschinelles Lernen entwickeln. Es ist jedoch möglicherweise nicht effizient für komplexe kryptografische Operationen, so dass es nicht für alle Blockchain-Projekte geeignet ist. Es wird jedoch in Ethereum-, Hyperledger- und NEO-Projekten verwendet.



Solidity

Eine junge Sprache, deren Beliebtheit jedoch rasch zunimmt. Solidity wurde für die Entwicklung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen (DAPPs) verwendet. Sie ist leicht zu erlernen, nicht nur wegen seiner zugänglichen Logik, sondern auch, weil es viele Tutorials dafür gibt. Seine Syntax ist einfach, aber deklarativ.

Solidity wurde vom Ethereum-Projektteam entwickelt. Es handelt sich um eine typische "Blockchain-Sprache": Sie löst einige der hochspezialisierten Probleme, mit denen die Entwickler von verteilten Registern konfrontiert sind. Projekte, die Solidity verwenden: Cardano, DEFINITY, QTUM, Vechain.

----