Hacker veröffentlichen Daten von ukrainischen Soldaten und Offizieren der "Cyber-Truppen"

Weiter berichtet RT DE: "In einer Nachricht auf dem Telegram-Kanal der Gruppe heißt es: "Wir gehen zur zweiten Phase über. Lernen Sie die Elite der ukrainischen Cyberkräfte kennen – hauptamtliche Hacker, Teilnehmer an regelmäßigen behördenübergreifenden CTF-Wettbewerben ('Capture the Flag') zwischen den Machtstrukturen des Staates 404."

Nach Angaben der Hacker gehören die veröffentlichten Daten zu professionellen Hackern des ukrainischen Verteidigungsministeriums sowie zu Vertretern der ukrainischen Nationalgarde, Ausbildungseinrichtungen für Informationsverteidigung und sogar zu SBU-Mitarbeitern.

"Das sind Einzelexemplare. Es sind diejenigen, die die Fäden der IT-Armee und anderer Erpresser ziehen und ihnen sagen, wo sie sich einhacken und wann sie die Knöpfe drücken müssen. Aber auch sie sind nur eine Dekoration. Morgen werden wir die Gesichter der wahren Anführer der ukrainischen Cyberclownada zeigen."

Am Vortag veröffentlichte RaHDit auf der Nemesis-Webseite den ersten Teil der Daten über ukrainische Hacker der IT-Armee der Ukraine, bestehend aus 759 Personen, sowie von 406 Personen der SMM-Aktivisten der Bewegung "Rettet die Ukraine".

Die veröffentlichten Daten enthalten Informationen über Kadetten und Lehrkräfte ukrainischer Militäruniversitäten sowie über Offiziere von IT-Abteilungen und deren Daten in sozialen Netzwerken."

Quelle: RT DE