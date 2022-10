KI: So verändern Midjourney und DALL.E2 die Kunstwelt

In den letzten Jahren haben neue Technologien die Kunstszene ordentlich aufgemischt. Digitale Kunstwerke haben durch NFTs einen neuen Stellenwert erlangt und können nun als Unikate verkauft werden. Nun mischt sich auch die KI unter die Künstler und ermöglicht es, digitale Bilder innerhalb weniger Sekunden zu erstellen. Verantwortlich dafür sind Bots wie Midjourney und DALL.E2, die derzeit einen regelrechten Hype erleben. Mit einem eigenen Profil kann jeder sie selbst ausprobieren und eigene Kunst entstehen lassen.

Ein weiter Weg bis zu heutigen Technologien



Die Forschung an künstlichen Intelligenzen geht bis in die 1950er Jahre zurück. Damals versuchten Wissenschaftler ein Computerprogramm zu erschaffen, dass einen würdigen Gegner im Spiel Dame darstellen konnte. Seither werden KIs oftmals mit Spielen in Verbindung gebracht, denn auch bei Schach, Poker und Co. konnte man schon relativ früh gegen den Computer antreten. Eine wirklich geniale KI zu erschaffen, ist dabei jedoch alles andere als einfach. Trotz der hohen Rechenleistungen von Computern wurde es erst 2007 geschafft, eine KI zu erstellen, die den Dame-Weltmeister durchgehend besiegen oder zumindest einen Gleichstand erreichen konnte.



Heute sind KIs in zahlreichen Bereichen des alltäglichen Lebens integriert. So benötigt unsere moderne Infrastruktur künstliche Intelligenzen, um zu funktionieren. Programme, die auf künstlichen Intelligenzen basieren, werden in Büros eingesetzt, um einfache Prozesse abzuwickeln und Mitarbeiter zu entlasten. Gleichzeitig können viele Geräte dank künstlicher Intelligenzen lernen und somit immer besser darin werden, uns im Alltag zu unterstützen. Dank ihnen können wir heute z. B. in unser Smartphone sprechen und Antworten auf fast jede Frage bekommen. Gleichzeitig hilft eine KI dabei, Sujets in Fotos zu erkennen und vollautomatisch unsere Bildergalerien zu labeln. Bei diesen Aufgaben muss das Programm selbst Entscheidungen treffen und kann sich nicht an einem fixen Schema orientieren. Je mehr Informationen gesammelt wurden, umso besser werden die Entscheidungen der KI.

Kunstwerke mittels Text erstellen



Künstliche Intelligenzen werden heute nicht mehr nur eingesetzt, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen und uns Aufgaben im Alltag abzunehmen. Tatsächlich kann man sich mit ihnen auch künstlerisch austoben. Dazu stehen Bots wie Midjourney und DALL.E2 zur Verfügung, die gerade einen regelrechten Hype erleben. Beide Bots funktionieren ähnlich, wobei Midjourney über den Instant-Messaging-Service Discord verwendet wird und DALL.E2 einfach eine eigene Plattform im Browser besitzt. Um Bilder mit einem der beiden Bots zu erstellen, müssen User einfach nur einen beschreibenden Text eingeben. In diesem Text können sie sowohl das Motiv, als auch den Hintergrund, den Stil und weitere Aspekte festlegen. Danach beginnt die KI zu rechnen. Innerhalb weniger Augenblicke hat sie ein Ergebnis für den User und stellt vier verschiedene Bilder bereit. Nun können Variationen der Bilder erstellt werden. Bei DALL.E2 können User sogar mit dem Finger oder der Maus anzeichnen, welche Bereiche im Bild überarbeitet werden sollen und welche so bleiben dürfen, wie sie die KI erstellt hat. Bei Midjourney wird hingegen das gesamte Kunstwerk neu berechnet. So haben User die Möglichkeit, die KI Schritt für Schritt anzuleiten und zu einem bestmöglichen Ergebnis zu kommen.

Die Kontrolle des Users ist dabei allerdings stark begrenzt. Über das Textfeld können zwar möglichst genaue Beschreibungen eingegeben werden, ob die KI diese jedoch so interpretiert, wie es sich der User wünscht, kann nur ausprobiert werden. Genau das macht die Bots jedoch so interessant, denn durch die begrenzte Steuerbarkeit bringt die KI eigene Aspekte in die Kunstwerke und wird damit selbst zum digitalen Künstler. Da die Bilder innerhalb von Sekunden erstellt werden, bieten Midjourney und DALL.E2 die Möglichkeit, sich wild auszutoben und viele verschiedene „Prompt“ auszuprobieren. Die Interpretationen der KI werden dabei zur Inspirationsquelle für Künstler und können zu ganz neuen Denkweisen anstoßen. Aus diesem Grund nutzen viele die Bots auch als Grundlage eigener Bilder und bearbeiten die herausgerechneten Werke im Nachhinein. Wer sehen will, was Midjourney und DALL.E2 leisten können, findet auf sozialen Netzwerken wie Instagram tausende Kunstwerke, die von der KI erstellt wurden. Natürlich kann es jeder auch selbst ausprobieren!



Dank Bots wie DALL.E2 und Midjourney können heute Kunstwerke in Sekundenschnelle erstellt werden. Mit einer einfachen Textbeschreibung des Users kreiert die KI eine eigene Interpretation und liefert gleich vier verschiedene Variationen auf einmal. Dabei entstehen kreative Werke, die sowohl für sich stehen, als auch als Inspirationsquelle dienen können.



