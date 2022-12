iMyFone - der persönliche iOS-Experte

Apple hat kürzlich am 30. November das iOS 16.1.2 für das iPhone veröffentlicht, was zur Folge hat, dass jetzt die Signatur von iOS 16.1 und iOS 16.1.1 eingestellt wird. Für eingetragene Entwickler steht sogar bereits der Release Candidate zu iOS 16.2 und iPadOS 16.2 zur Verfügung.

Bei einem Release Candidate dauert es gewöhnlich nur eine Woche, insofern keine größeren Probleme auftreten, bis diese als finale Version für Jedermann als Download bereitsteht. Womit iOS 16.1.2 nicht lange Bestand haben wird.



Das Update von iOS 16.1.2 enthält keine neue Funktionen, sondern wichtige Sicherheitsupdates, sowie eine Verbesserte Kompatibilität mit Mobilfunknetzbetreibern und eine optimierte Unfallerkennung für die iPhone14- und iPhone 14 Pro-Modelle.

Größere Änderungen wird somit erst das kommende Update auf iOS 16.2 mit sich bringen. Auch wenn bisher nichts über größere Probleme bekannt ist, kann es bei einem iOS Update immer wieder mal zu Schwierigkeiten kommen. Für Betroffene bietet zum Beispiel die iMyFone Software eine Lösung an.

IOS 17

Auf iOS 17 wird man wahrscheinlich spätestens bei der Worldwide Developers Conference (WWDC) im Juni 2023 einen ersten Blick werfen können.



Interessant wird dabei sein, was Apple dann seinen Kunden präsentieren wird, nachdem der neue Sperrbildschirm beim iOS 16 bereits eine der größten Veränderungen war, die es für das iPhone in den letzten Jahren gab. Apple hat durch intensive Bewerbung einen regelrechten Hype um iOS 16 ausgelöst, welcher so groß wie wohl bei keinem anderen iOS-Update zuvor war. Aus diesem Grund sind erneut schlaue Köpfe bei Apple gefragt, die wieder eine Änderung auf das iPhone bringen, welche so beeindruckend ist, dass alle im Internet ausschließlich darüber sprechen. Denn wie iOS 16 unter Beweis gestellt hat, benötigt es nur eine große Neuerung, um im Gespräch zu bleiben.



