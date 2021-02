Daytrading: Diese Fehler sollte man vermeiden

Unabhängig davon, ob es sich um einen Profi oder einen Anfänger beim Traden handelt: Jeder Trader verfolgt grundsätzlich das Ziel, mit seinen Aktivitäten Geld zu verdienen. Allerdings gelingt es nur sehr wenigen von ihnen, sich wirklich zu profitablen Forex Tradern zu entwickeln.

Fehler beim traden können mit hohen unnötigen Kosten verbunden sein. Daher sollten Trader im Rahmen des Forex Tradings einige Prinzipien und Richtlinien beachten. Sind die typischen Fehler beim Daytrading bekannt, können diese von vorneherein vermieden werden.



Kein Fachwissen

Der größte Fehler liegt darin, dass viele Trader nicht verstehen, wie die Finanzmärkte eigentlich funktionieren. Sie sind der Meinung, dass es vollkommen ausreicht, einer gewissen Strategie zu folgen. Ein Großteil von ihnen verliert so viel Geld.

Es ist daher für Trader essentiell, sich kontinuierlich weiterzubilden. Es ist kaum ausreichend, nur ein paar Artikel zum Thema Trading zu lesen und dann loszulegen. Schließlich handelt es sich beim Trading um eine Tätigkeit, welche jahrelange Übung erfordert, um wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein. Empfehlenswert ist es daher, Seminare zu besuchen, Webinare anzusehen und vor allem mithilfe eines Demokontos zu üben.



Planlose Herangehensweise

Ein weiterer Fehler besteht darin, das Traden ohne einen Trading Plan anzugehen. Anfänger wissen in vielen Fällen sogar überhaupt nicht, wie sich ein solcher gestalten sollte.

Bei einem Trading Plan handelt es sich um einen strengen Regelsatz. Dieser besteht zum einen aus dem Money Management des Traders und zum anderen aus seiner Strategie. Der Trading Plan könnte beispielsweise die folgenden Punkte umfassen:



Definition des maximalen Betrages, der mit einem Trade eingesetzt wird

Definition der spezifischen Marktbedingungen für die Tradeeröffnung

Definition der Zeit, die für die Erreichung der persönlichen Ziele nötig ist

Kein professionelles Money Management

In den Bereichen CFD und Forex Trading kann es durchaus sehr hektisch zugehen, da den Tradern eine große Freiheit hinsichtlich ihres eingesetzten Hebels eingeräumt wird. Anfängern mangelt es außerdem in vielen Fällen an der nötigen Disziplin hinsichtlich ihres Money Managements. Diese beiden Faktoren begünstigen ein gefährliches, hochriskantes Trading.

Um diesen Fehler zu vermeiden, sollten im Vorfeld einige Fragen beantwortet werden, beispielsweise, ob nur das Risikokapital investiert werden und wie sich der maximale prozentuale Anteil des Gesamtinvestments gestalten soll, der bei einem Trade riskiert wird. Das Money Management hängt dabei stets von der genutzten Strategie ab und kann sich so durchaus kompliziert gestalten.



Verfolgen falscher Ziele

Besteht das große Ziel des Traders lediglich darin, möglichst viel Geld zu verdienen, könnte dies besonders am Anfang zu einem schmerzhaften Scheitern führen. Wird lediglich dem großen Gewinn hinterhergelaufen, werden über kurz oder lang häufig die Regeln gebrochen, die eigentlich durch den Trading Plan definiert wurden.

Natürlich gibt es Einzelfälle, in denen das Brechen der Regeln zu einer höheren Rendite führen kann. Allerdings stellen sich dadurch in der Regel langfristig hauptsächlich große Verluste ein.

Mangelnde Kapitalisierung

Das CFD und Forex Trading zeichnet sich in den meisten Fällen durch große Hebel aus. Falls dann auf dem eigenen Konto nicht ausreichend Geld zur Verfügung steht, steigt das Risiko, sehr große Verluste zu erleiden. Daher sollte ein Trader stets genau wissen, welche Summe er sich erlauben könnte, zu verlieren.

Erfolgreiche Trader nutzen oftmals lediglich ein bis zwei Prozent ihres eigenen Kapitals. In allen Trades kombiniert sollten demnach maximal zwischen fünf und sieben Prozent riskiert werden. Durch ein solch vorsichtiges Money Management können auch kleinere Fehler verkraftet werden, die im Lernprozess zwangsläufig auftreten werden.

