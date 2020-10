Haben wir das Spielen verlernt? So bringen wir mehr Spannung in den Alltag!

Nicht nur kleine Kinder lieben es, zu spielen. Auch Erwachsene treffen sich zum Bowling, Minigolf oder zum Darts. Selten sind die Einschaltquoten höher, als wenn Fußball-Bundesliga live im TV übertragen wird. Und doch hat uns auf dem Weg zum Erwachsenwerden der Spieltrieb nach und nach verlassen. Dabei sind sich Psychologen einig: Spielen gehört zum Leben dazu und bringt sowohl Spannung als auch Entspannung in unser Leben – beides brauchen wir dringend, um ausgeglichen und glücklich zu sein.

Kein Wunder – schließlich lenkt uns eine Runde Poker oder eine Partie am Roulettetisch von den Alltagsärgernissen ab und die Chance auf einen Sieg beflügelt uns. Die richtige Prise Nervenkitzel gepaart mit der Chance auf reale Gewinne finden wir online. Je nach Typ und Tagesform tendieren Menschen zu Glücksspielen, Strategiespielen oder Slots – eine Plattform, die viel Unterschiedliches auf einer Seite bietet, ist da Gold wert.

Nie war Spielen von zu Hause aus leichter. Ein Internetzugang, ein Computer oder Smartphone und ein wenig Zeit sind alles, was wir dazu brauchen. Wann immer wir wollen, egal wo wir gerade sind – unabhängig von Programmzeiten oder Veranstaltungsorten ist das Angebot immer verfügbar; das macht ein Online-Casino so attraktiv. Während der Mittagspause, in der Bahn oder abends gemütlich auf dem Sofa: Wenn uns die Leidenschaft erst einmal gepackt hat, können wir unbegrenzt in virtuelle Spielwelten abtauchen. Mit nur einem Klick sind wir mittendrin. Achten Sie auf eine stabile Internetverbindung und schon kann es losgehen. Wer Windows nutzt und ein älteres Smartphone besitzt oder dessen Software auf dem Computer nicht auf dem neuesten Stand ist, der bekommt im Web gratis Tipps für schnelleres Surfen. Willkommensboni und Freispiele machen den Einstieg in die Welt der Online-Spiele so interessant. Beginnen Sie Ihre Glücksspielreise mit Ihren Favoriten und entdecken Sie nach und nach die weite Welt mit unzähligen Möglichkeiten.

Spannende Events und Turniere bringen zusätzliche Abwechslung. Wer sein Glück z. B. in einer Roulette-App versuchen will, seine Fertigkeiten Tag für Tag beim Blackjack steigern möchte oder beim Video Poker aktiv dabei ist, hat die Wahl zwischen mehreren Kategorien und die Chance auf gewinnbringende Treuepunkte und Cashback-Boni. Anregungen finden Spieler auch in der Rubrik »neu und beliebt« – ein Bereich, den es definitiv zu entdecken gilt, schließlich ist allein die Anzahl der begeisterten Spieler ein Qualitätskriterium.

Welcher Spiel-Typ wir sind, zeigt sich an unseren Favoriten. Was unterscheidet den Strategie-Player vom Glücksritter? Sind Menschen überhaupt in diese Gruppen einteilbar und ist das dann in Stein gemeißelt? Natürlich nicht – schließlich entwickeln wir uns jeden Tag weiter und entdecken neue Seiten und Talente an uns selbst. Grundsätzlich neigen wir in unterschiedlichen Stadien dazu, unterhaltsame Spiele zu wählen, während wir uns in anderen Lebenssituationen selbst verwirklichen möchten, unsere Fertigkeiten und Chancen ausloten und um jeden Punkt zu kämpfen. Virtuelle Welten ermöglichen es uns, für eine kurze Zeit das eigene Leben zu vergessen und Entspannung bei einem spannenden oder lustigen Spiel zu finden – eine extrem wichtige Erfahrung, die uns davor bewahrt, kleine Spannungen überbewerten zu wollen und die uns hilft, Abstand zu gewinnen.

