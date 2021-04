Glück ist kein Geschenk des Himmels: 3 Tipps von Damian Richter, wie Du Deine innere Einstellung änderst

Glück ist kein Zufall, auch wenn es manchmal so scheint. Denn während es für viele unglückliche Menschen so wirkt als wären glückliche Menschen einfach vom Himmel beschenkt worden, gibt es doch eine Anleitung, wie diese Menschen zu ihrem Glück gekommen sind. Glück in der Liebe oder beruflicher Erfolg ist ein Ergebnis, kein Zufall.

Und genauso ist es mit all dem anderen Glück, dass uns im Leben geschenkt werden kann. Damian Richter, einer der erfolgreichsten Trainer und Lifecoaches Deutschlands, hat das Glück in seinem Leben gefunden. Er lebt seine Erfüllung, hat die Liebe seines Lebens an seiner Seite und wacht jeden Tag mit einem beseelten Lächeln im Gesicht auf. Mit seinen Ratschlägen hat er bereits zahlreiche Menschen ebenfalls in ein glückliches und erfülltes Leben begleitet. Heute verrät er seine 3 top Tipps, wie jeder Mensch Glück in seinem Leben selber kreieren kann.



#1 Der Ursprung des Glücksgefühls

Wer schon einmal Glück gefühlt hat, der wünscht sich dieses Gefühl wieder. Wahr oder wahr? Was den meisten jedoch nicht bewusst ist, ist, dass jedes Gefühl durch einen Gedanken erzeugt wird. Das Gefühl des Glücks taucht also nicht einfach auf. Es ist das Ergebnis der Gedanken, die wir denken. Wer sich darin schult, dienliche, Energie gebende Gedanken zu denken, wird schnell merken wie sich das Gefühl des Glücks mehr und mehr in seinem Leben ausbreitet.

#2 Der Fokus ist der Schlüssel

Ja, es stimmt! Hin und wieder ist es herausfordernd immer "positiv" zu denken. Doch der wahre Schlüssel liegt nicht darin sich alles schön zu reden. Klar gibt es Dinge, die einem die Energie rauben! Doch die Frage ist, wohin wir unseren Fokus lenken. Glück haben nämlich immer die Menschen, die sich darin trainieren im Bienenstyle durchs Leben zu gehen und selbst in der düstersten Gasse die eine, blühende Blume zu finden.

#3 Fokus täglich ausrichten

Den Fokus auf dienliche Gedanken auszurichten ist Training. Gerade anfangs ist das oft eine Herausforderung für die meisten Menschen. Immerhin haben die wenigsten Menschen in der Schule gelernt das Gute in allem zu finden. War oder wahr? Doch eines ist sicher: das Training lohnt sich! Das ultimative Tool, um das Glück in das eigene Leben einzuladen ist ein Erfolgsjournal zu führen. Sich jeden Abend bewusst an seine Erfolge zu erinnern und gezielt Dinge zu finden, für die man aus ganzem Herzen dankbar ist kommt einem Training im Fitness Studio gleich. Der Glücksmuskel wird damit auf sensationelle Art und Weise trainiert.

Bereits mit 14 Jahren gründete Damian sein erstes Unternehmen, mit Mitte 20 verwaltete er ein Milliardenportfolio an der Börse und vom gescheiterten Suizid-Versuch bis hin zu Auftritten auf den größten Bühnen des Landes hat er einfach alles erlebt.Sein DURCHSTARTER PODCAST schoss an die Spitze der iTunes-Download-Charts und auf seine LIVE-Seminare und im Internet arbeitete er seit 2011 bereits mit mehr als 300.000 Teilnehmern, Sportlern und namenhaften Unternehmen zusammen und zählt damit zu einem der erfolgreichsten Coaches Deutschlands.

Quelle: DAMIAN RICHTER (ots)