Wohnungspreise im Umland der Metropolen legen deutlich zu

In vielen Umlandgemeinden der größten deutschen Städte sind die Preise für Wohnungen in den vergangenen zwei Jahren schneller gestiegen als in den Stadtzentren. Das ergab eine Datenauswertung des Online-Maklerunternehmens Homeday für die "Welt am Sonntag".

Demzufolge seien die durchschnittlichen Angebotspreise für Eigentumswohnungen etwa in Düsseldorf vom zweiten Quartal 2017 bis zum zweiten Quartal 2019 um 14,5 Prozent gestiegen. In fast allen Nachbargemeinden der Landeshauptstadt seien die Preise deutlich stärker gestiegen: in Ratingen etwa um 22,5 Prozent, in Dormagen um 19,4 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung wie in Düsseldorf verzeichne Homeday in Frankfurt, berichtet die Zeitung weiter. So hätten sich Wohnungen in der Stadt binnen zwei Jahren um 15,9 Prozent verteuert, während die Preise in Eschborn seit 2017 um 26,3 Prozent zulegten, in Hofheim am Taunus um 27,1 und in Rüsselsheim am Main sogar um fast 30 Prozent, heißt es in der Datenauswertung. Das in München festgestellte Preiswachstum von 17,2 Prozent werde inzwischen in 15 von 23 Umlandgemeinden übertroffen.



"Diese Entwicklung zeigt, dass viele Menschen sich keine Immobilie in der Stadt mehr leisten können oder wollen", sagte Homeday-Gründer Steffen Wicker der "Welt am Sonntag". Das Portal wertet für einen eigenen Preisspiegel mehr als 300 Datenquellen aus, darunter die Angebotspreise in großen Marktportalen wie Immobilienscout, aber auch Wohnungsangebote bei Ebay oder weiterer Maklerunternehmen. Auch in den übrigen der sieben größten Städte seien die Preise im Speckgürtel schneller, allerdings noch nicht ganz so ausgeprägt gestiegen. In Berlin etwa hätten die Preise im Stadtgebiet noch um 24,2 Prozent zugelegt, berichtet die "Welt am Sonntag". Im Umland sei nur in Schönefeld mit 23,8 Prozent und in Blankenfelde mit 24,3 Prozent der Anstieg höher gewesen. Auch im Hamburger Umland sei das Preiswachstum noch moderat.

Quelle: dts Nachrichtenagentur