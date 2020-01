Erster deutscher Hanf Aktienfonds startet mit neuem Namen in das nächste Jahrzehnt

Der erste deutsche Hanf Aktienfonds, ehem. ws-hc Fonds - Hanf Industrie Aktien Global WKN: A2N84J, startet im Zuge einer veränderten Gesellschafterstruktur mit neuem Namen in das nächste Jahrzehnt.

Der Initiator und Advisor firmiert unter: CANSOUL Finance UG, Friedensallee 38, 22765 Hamburg. Nach einem stürmischen und bereinigendem Jahr 2019 der globalen Hanf und Cannabis Industrie, blickt die CANSOUL Finance UG mit seinem Team positiv in das neue Jahrzehnt und geht davon aus, dass sich der Bio-Rohstoff Hanf mit seinen nachhaltigen und vielfältigen Anwendungsbereichen langfristig durchsetzen wird.

Unter der Voraussetzung des Einsatzes von Wagniskapital, erachtet die CANSOUL das gegenwärtige Marktniveau, als interessante Einstiegsmöglichkeit in die internationale Cannabis Industrie. Besuchen Sie CANSOUL auf dem FONDS professionell KONGRESS 2020 vom 29. bis 30. Januar 2020 in Mannheim (Stand: Ebene 1 / Nr.: 154) und Vortrag am Donnerstag, den 30. Januar um 16.15 Uhr (Saal 8).

Zur Risikodiversifikation einer Investition in die Hanfbranche, bedarf es einer breiten Streuung in die Wertschöpfungskette des Hanfs: Anbau, Lizenzen & Patente, Distribution, Forschung, Technologie und Pharmazie. Der erste deutsche aktiv gemanagte Hanf Aktienfonds: CANSOUL Fonds - Hanf Aktien Global (WKN A2N84J) bietet seit dem 3.12.2018 eine mögliche Investmentlösung an. Das Team der CANSOUL Finance UG ist Initiator und Advisor des Aktienfonds. Die Gesellschaft kooperiert mit BN & Partners Capital AG, welche als Anlageberater im Fonds und Haftungsdach für CANSOUL Finance UG fungiert. (Daniel Stehr, Geschäftsführer und Gesellschafter der CANSOUL Finance UG)

Quelle: CANSOUL Finance UG (ots)