Oliver Zipse wird BMW-Chef

Oliver Zipse wird neuer Chef des Autobauers BMW. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft habe ihn mit Wirkung ab dem 16. August zum neuen Vorsitzenden des Vorstands bestellt.

Zipse ist bereits seit 2015 Mitglied des Vorstands und verantwortet derzeit das Ressort Produktion. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Harald Krüger wird am 15. August sein Amt niederlegen und aus dem Vorstand ausscheiden. Nach Angaben von BMW "im beiderseitigen Einvernehmen". Kritiker hatten Krüger vorgeworfen, dass unter ihm der BMW-Vorsprung in der Oberklasse und in der Elektromobilität verloren gegangen sei.

Quelle: dts Nachrichtenagentur